Лунный календарь стрижек на март 2024: лучшие даты для окрашивания и завивки

Издавна Луна оказывала влияние на многие аспекты жизни человека, включая уход за волосами. Согласно лунному календарю, определенные дни благоприятствуют стрижке, окрашиванию, наращиванию волос, а также их уходу, поскольку считается, что фазы Луны могут влиять на скорость роста волос и их здоровье. Главред рассказывает о благоприятных днях для следующего визита в салон красоты в марте 2024 года.
Фазы Луны в марте 2024 года
Убывающая Луна — с 1 по 9 марта;
Новолуние — 10 марта;
Растущая Луна — с 11 по 24 марта;
Полнолуние — 25 марта;
Убывающая Луна — с 26 по 31 марта.
Мартовский лунный календарь стрижек
В марте доступны следующие оптимальные периоды для ухода за волосами:
- Самые подходящие дни для стрижки и окрашивания волос: 3, 8, 14, 17, 22 марта.
- Удачные дни для стрижки: 5, 15, 21, 23, 24 марта.
- Оптимальные дни для радикальных изменений в прическе: 5, 15, 23-24 марта.
- Подходящие дни для завивки волос: 11-24 марта.
- Стрижка, стимулирующая быстрый рост волос: 21, 23 марта.
- Благоприятные дни для процедур по уходу за волосами: 6, 8, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 30 марта.
- Дни, когда следует воздержаться от манипуляций с волосами: 1, 7, 9, 10, 19, 29 марта.
Лунный календарь стрижек на каждый день марта
В марте 2024 года лунный календарь стрижек предлагает такие рекомендации:
1-2 марта - это не лучшие дни для стрижки, так как волосы могут стать тусклыми и ломкими. Вместо этого рекомендуется использовать увлажняющую маску.
3 марта - благоприятный день для стрижки, окрашивания и изменения прически, что придаст уверенности и хорошего настроения.
4 марта - день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.
5 марта - подходит для радикальных изменений и экспериментов с волосами, включая короткие стрижки, изменение цвета и завивку.
6 марта - подходит для удаления поврежденных кончиков и проведения оздоровительных процедур.
7 марта - не рекомендуется стрижка, так как это может вызвать плохое настроение.
8 марта - отличный день для посещения парикмахера для стрижки или окрашивания волос.
9 марта - лучше дать волосам отдохнуть от тепловой обработки и не записываться на стрижку.
10 марта - стрижку и окраску волос лучше отложить на другой день.
11 марта - день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.
12 марта - идеально для проведения спа-процедур для волос, включая питательные маски и массаж головы.
13 марта - день нейтральный, подходит для отдыха волос от тепловой обработки.
14 марта - рекомендуется посетить салон красоты для профессионального ухода за волосами или экспериментировать с новыми прическами.
15 марта - благоприятный день для изменений прически или завивки волос.
16 марта - не рекомендуется стрижка, но можно проводить оздоровительные процедуры.
17 марта - прекрасное время для обновления образа и поддержания текущей стрижки.
18 марта - рекомендуется посетить парикмахерскую для поддержания формы стрижки или обрезки кончиков.
19 марта - лучше дать волосам отдохнуть от стрижки.
20 марта - день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.
21 марта - благоприятный день для стрижки, волосы будут сильными и здоровыми.
22 марта - подходит для стрижек, подчеркивающих вашу индивидуальность.
23 марта - нейтральный, но благоприятный день для стрижки.
24 марта - хороший день для стрижки и проведения оздоровительных процедур, но не для окрашивания.
25 марта - день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.
26 марта - подходит для использования маски с кератином для восстановления волос.
27 марта - можно провести оздоровительные процедуры или обновить цвет волос.
28 марта - отдых от тепловой обработки волос.
29 марта - не лучший день для стрижки из-за возможного чувства усталости и стресса.
30 марта - еще один день спа для волос.
31 марта - рекомендуется отдых от тепловой обработки и восстановление волос.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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