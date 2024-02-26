Лунный календарь стрижек на март 2024: лучшие даты для окрашивания и завивки

В марте ничего не стоит делать с волосами лишь 1, 7, 9, 10, 19, 29 марта.

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Лунный календарь стрижек на март 2024/ Коллаж Главред, фото flickr (henry…), freepik

Издавна Луна оказывала влияние на многие аспекты жизни человека, включая уход за волосами. Согласно лунному календарю, определенные дни благоприятствуют стрижке, окрашиванию, наращиванию волос, а также их уходу, поскольку считается, что фазы Луны могут влиять на скорость роста волос и их здоровье. Главред рассказывает о благоприятных днях для следующего визита в салон красоты в марте 2024 года.

Фазы Луны в марте 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 9 марта;

Новолуние — 10 марта;

видео дня

Растущая Луна — с 11 по 24 марта;

Полнолуние — 25 марта;

Убывающая Луна — с 26 по 31 марта.

Мартовский лунный календарь стрижек

В марте доступны следующие оптимальные периоды для ухода за волосами:

Самые подходящие дни для стрижки и окрашивания волос: 3, 8, 14, 17, 22 марта.

3, 8, 14, 17, 22 марта. Удачные дни для стрижки: 5, 15, 21, 23, 24 марта.

5, 15, 21, 23, 24 марта. Оптимальные дни для радикальных изменений в прическе: 5, 15, 23-24 марта.

5, 15, 23-24 марта. Подходящие дни для завивки волос: 11-24 марта.

11-24 марта. Стрижка, стимулирующая быстрый рост волос: 21, 23 марта.

21, 23 марта. Благоприятные дни для процедур по уходу за волосами: 6, 8, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 30 марта.

6, 8, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 30 марта. Дни, когда следует воздержаться от манипуляций с волосами: 1, 7, 9, 10, 19, 29 марта.

Лунный календарь стрижек на каждый день марта

В марте 2024 года лунный календарь стрижек предлагает такие рекомендации:

1-2 марта - это не лучшие дни для стрижки, так как волосы могут стать тусклыми и ломкими. Вместо этого рекомендуется использовать увлажняющую маску.

3 марта - благоприятный день для стрижки, окрашивания и изменения прически, что придаст уверенности и хорошего настроения.

4 марта - день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.

5 марта - подходит для радикальных изменений и экспериментов с волосами, включая короткие стрижки, изменение цвета и завивку.

6 марта - подходит для удаления поврежденных кончиков и проведения оздоровительных процедур.

7 марта - не рекомендуется стрижка, так как это может вызвать плохое настроение.

8 марта - отличный день для посещения парикмахера для стрижки или окрашивания волос.

9 марта - лучше дать волосам отдохнуть от тепловой обработки и не записываться на стрижку.

10 марта - стрижку и окраску волос лучше отложить на другой день.

11 марта - день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.

12 марта - идеально для проведения спа-процедур для волос, включая питательные маски и массаж головы.

13 марта - день нейтральный, подходит для отдыха волос от тепловой обработки.

14 марта - рекомендуется посетить салон красоты для профессионального ухода за волосами или экспериментировать с новыми прическами.

15 марта - благоприятный день для изменений прически или завивки волос.

16 марта - не рекомендуется стрижка, но можно проводить оздоровительные процедуры.

17 марта - прекрасное время для обновления образа и поддержания текущей стрижки.

18 марта - рекомендуется посетить парикмахерскую для поддержания формы стрижки или обрезки кончиков.

19 марта - лучше дать волосам отдохнуть от стрижки.

20 марта - день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.

21 марта - благоприятный день для стрижки, волосы будут сильными и здоровыми.

22 марта - подходит для стрижек, подчеркивающих вашу индивидуальность.

23 марта - нейтральный, но благоприятный день для стрижки.

24 марта - хороший день для стрижки и проведения оздоровительных процедур, но не для окрашивания.

25 марта - день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.

26 марта - подходит для использования маски с кератином для восстановления волос.

27 марта - можно провести оздоровительные процедуры или обновить цвет волос.

28 марта - отдых от тепловой обработки волос.

29 марта - не лучший день для стрижки из-за возможного чувства усталости и стресса.

30 марта - еще один день спа для волос.

31 марта - рекомендуется отдых от тепловой обработки и восстановление волос.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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