Любимый фрукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Из-за глобального потепления мир может остаться без бананов.

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Мир может остаться без любимого фрукта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем опасно глобальное потепление

Почему бананы могут исчезнуть с полок магазинов

Из-за глобального потепления в Латинской Америке и Карибском бассейне сократятся площади для выращивания бананов. Об этом свидетельствует новое исследование Эксетерского университета, пишет SEEDS.

В исследовании говорится, что многомиллиардная отрасль, которая приносит ежегодно 11 миллиардов долларов США, оказалась под серьезной угрозой.

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Ученые прогнозируют, что к 2080 году около 60% банановых плантаций в Латинской Америке станут экономически нежизнеспособными. Такие страны, как Колумбия и Коста-Рика, больше всего будут страдать от жары. Только Эквадор и часть Бразилии смогут остаться основными производителями бананов.

Профессор Дэн Беббер напомнил, что изменение климата - это не просто экологическая проблема, а прямая угроза глобальной продовольственной безопасности и средствам к существованию.

"Бананы - один из важнейших фруктов в мире, не только для потребителей, но и для миллионов работников в странах-производителях. Крайне важно действовать сейчас, чтобы защитить отрасль от двойной угрозы - изменения климата и новых заболеваний", - подчеркнул профессор.

Ученые считают, что сейчас нужно расширять ирригационную инфраструктуру и выводить сорта бананов, которые будут устойчивыми к высоким температурам. Также необходима поддержка фермеров в управлении климатическими рисками.

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Какие есть виды бананов? Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки. Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

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