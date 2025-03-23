Любимый фрукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Вы узнаете:
- Чем опасно глобальное потепление
- Почему бананы могут исчезнуть с полок магазинов
Из-за глобального потепления в Латинской Америке и Карибском бассейне сократятся площади для выращивания бананов. Об этом свидетельствует новое исследование Эксетерского университета, пишет SEEDS.
В исследовании говорится, что многомиллиардная отрасль, которая приносит ежегодно 11 миллиардов долларов США, оказалась под серьезной угрозой.
Ученые прогнозируют, что к 2080 году около 60% банановых плантаций в Латинской Америке станут экономически нежизнеспособными. Такие страны, как Колумбия и Коста-Рика, больше всего будут страдать от жары. Только Эквадор и часть Бразилии смогут остаться основными производителями бананов.
Профессор Дэн Беббер напомнил, что изменение климата - это не просто экологическая проблема, а прямая угроза глобальной продовольственной безопасности и средствам к существованию.
"Бананы - один из важнейших фруктов в мире, не только для потребителей, но и для миллионов работников в странах-производителях. Крайне важно действовать сейчас, чтобы защитить отрасль от двойной угрозы - изменения климата и новых заболеваний", - подчеркнул профессор.
Ученые считают, что сейчас нужно расширять ирригационную инфраструктуру и выводить сорта бананов, которые будут устойчивыми к высоким температурам. Также необходима поддержка фермеров в управлении климатическими рисками.
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Какие есть виды бананов?
Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки.
Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.
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