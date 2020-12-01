УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Материнская любовь: в Швеции женщина десятки лет держала сына взаперти

1 декабря 2020, 12:46

Мужчина едва может говорить и еле стоял на ногах, которые были покрыты ссадинами и язвами.

Полиция, швеция
В Швеции женщина десятки лет держала сына взаперти/ Reuters

В шведской столице, Стокгольме, женщина с 1992 года держала взаперти своего сына.

Об этом сообщает шведское издание Expressen. По словам журналистов, женщина забрала 12-летнего сына из школы и с тех пор никуда не выпускала его из дома.

Однако после того, как женщине исполнилось 70 лет, ее здоровье ухудшилось. Однажды, после того, как ее госпитализировали, родственница женщины неожиданно обнаружила в доме перепуганного 40-летнего мужчину. Он едва мог говорить и еле стоял на ногах, которые были покрыты ссадинами и язвами.

Как позже объяснила врачам мать мужчины, она боялась, что другие люди навредят ее сыну и поэтому категорически запрещала ему покидать жилье. Сейчас женщина задержана полицией

Ее родственница заявила, что в квартире, где проживали мать с сыном, уборки не было многие годы подряд. Она назвала обстановку "одной большой свалкой", а также сравнила условия проживания семьи с фильмом ужасов.

Позднее пресс-секретарь полиции Стокгольма Тоу Хегг подтвердил, что в настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование инцидента.

Читайте такжеСын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Кривом Роге 7 ноября в течение нескольких часов 29-летний местный безработный, хаотично двигаясь по улицам, нападал с ножом на случайных прохожих.
  • В результате два человека, отец и сын, скончались на месте, а восемь были доставлены в больницу.
мать полиция Стокгольм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Медсестра расчленила начальника, который принуждал ее к сексуМедсестра расчленила начальника, который принуждал ее к сексу Красотка-надзиратель попалась на романе и сексе с заключеннымКрасотка-надзиратель попалась на романе и сексе с заключенным Мужчина занялся сексом со вдовой друга и убил ееМужчина занялся сексом со вдовой друга и убил ее Богохульницы - голые девушки сняли видео возле Андреевской церквиБогохульницы - голые девушки сняли видео возле Андреевской церкви Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020
Следующий материал

Последние новости

13:04
Локдаун в Киеве: названы возможные изменения в работе метро
12:55
Локдаун, кому повысят пенсии, как вырастут тарифы: что изменится с 1 декабря Видео
12:53
"Это ошибка": Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой Видео
12:52
Google назвала лучшие игры и приложения для Андроида в 2020 году
12:46
Материнская любовь: в Швеции женщина десятки лет держала сына взаперти
Реклама
12:43
СМИ узнали, почему в матче со Швейцарией УЕФА присудил техпоражение Украине Видео
12:40
Верховная Рада поддержала законопроект о декретном отпуске для мужчин Видео
12:20
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
12:19
"Прошу вас, отнеситесь к вирусу серьезно": врачи выявили еще одно неприятное осложнение COVID-19 Видео
12:18
Компания Prime 1 Studio представила самую роскошную фигурку Геральта в истории Фото
12:15
Живые открытки с первым днем зимы и волшебные пожелания-тексты
12:06
Восстановление после коронавируса: как тренировать легкие Видео
12:03
Комаровский объяснил, как избежать тяжелой формы COVID-19 Видео
11:58
Алиев раскрыл новые планы по Нагорному Карабаху Видео
11:50
Писхолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
11:37
Без контроля новый локдаун будет бесполезным мнение
11:36
Известный врач-инфекционист Голубовская слегла в больницу с COVID-19 Видео
11:23
Названы доказанные преимущества чтения книг для здоровья Видео
11:08
Зеленский предложил уважить слово "независимость"
11:06
Платежки украинцев по сравнению с прошлым годом выросли на 4 млрд
Реклама
11:00
Как быстро отрастить волосы в домашних условиях – 11 простых шагов
10:58
СМИ - в Кабмине просчитывают четыре варианта будущего локдауна
10:51
Навальному в Москве "шьют" дело об экстремизме Видео
10:43
Алиев сделал заявление о контроле Баку над новой территорией в Карабахе Видео
10:40
Турция очень заинтересована войти в Крым с Украиной – военный эксперт Видео
10:37
Врач рассказала, как при COVID-19 легкие сами себя уничтожают Видео
10:27
Поздравления с Романом - картинки и тексты на праздник 1 декабря
10:23
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
10:21
Мигрень с аурой: симптомы, причины и триггеры Видео
10:17
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
10:13
EaseUS Data Recovery Wizard - простая, но мощная программа для восстановления удалённых файлов новости компании
10:10
Трамп выиграет эти выборы - и будет убит мнение
10:01
Что делать, когда у ребенка "ацетон" новости компании
10:00
Арестович озвучил планы по возвращению Донбасса Видео
09:57
Астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине
09:57
Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ Видео
09:55
Россия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху Видео
09:45
Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию Видео
09:09
В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море
08:51
Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей Видео
Реклама
08:24
Украинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском мнение
08:19
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
08:16
В Минздраве объяснили, почему Украине необходим трехнедельный локдаун Видео
07:44
В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" Видео
07:16
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Видео
07:14
Под Степановым шатается кресло: в Слуге народа оценили вероятность его отставки Видео
07:01
Полина Гагарина сексуально изогнулась на нескромном фото
06:57
Трамп готовит почву для реванша мнение
06:49
Руководителя ядерной программы Ирана убили оружием, которым управляли через спутник Видео
06:39
Конец света и коридор затмений: что можно и нельзя делать в декабре
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять