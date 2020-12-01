Материнская любовь: в Швеции женщина десятки лет держала сына взаперти

В Швеции женщина десятки лет держала сына взаперти/ Reuters

В шведской столице, Стокгольме, женщина с 1992 года держала взаперти своего сына.

Об этом сообщает шведское издание Expressen. По словам журналистов, женщина забрала 12-летнего сына из школы и с тех пор никуда не выпускала его из дома.

Однако после того, как женщине исполнилось 70 лет, ее здоровье ухудшилось. Однажды, после того, как ее госпитализировали, родственница женщины неожиданно обнаружила в доме перепуганного 40-летнего мужчину. Он едва мог говорить и еле стоял на ногах, которые были покрыты ссадинами и язвами.

Как позже объяснила врачам мать мужчины, она боялась, что другие люди навредят ее сыну и поэтому категорически запрещала ему покидать жилье. Сейчас женщина задержана полицией

Ее родственница заявила, что в квартире, где проживали мать с сыном, уборки не было многие годы подряд. Она назвала обстановку "одной большой свалкой", а также сравнила условия проживания семьи с фильмом ужасов.

Позднее пресс-секретарь полиции Стокгольма Тоу Хегг подтвердил, что в настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование инцидента.

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