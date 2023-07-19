Могильщик рассказал, что происходит с женскими имплантами после смерти

Известный в TikTok могильщик Джеральд регулярно получает от своих 2,2 млн подписчиков вопросы о человеческом теле после смерти и о том, как проводится вскрытие.
В своем последнем видео Джеральд ответил на вопрос: "Если у женщины есть грудные имплантаты, удаляются ли они или тело разлагается, превращаясь в скелет с искусственной грудью?".
"Они не удаляются. Если вы забальзамированы, то бальзамирующая жидкость сохранит ткани и замедлит процесс разложения. Если же вы не забальзамированы, то будете разлагаться очень быстро. Импланты все еще будут там. Они не разложатся", - пояснил Джеральд.
Также он опроверг некоторые мифы о том, что происходит с телом после смерти.
"Говорят, что волосы и ногти продолжают расти после смерти, но это неправда, это не так. Ваша кожа сжимается - бальзамирующая жидкость обезвоживает вас, поэтому кажется, что ваши волосы и ногти растут. Но ваши импланты останутся такими же, а кожа вокруг них сожмется и в конце концов разложится".
Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.
Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.
Смотрите видео о том, что происходит с женскими имплантами после смерти:
@big_led73#answer to @Angel Are they removed? #breastimplants#funeral#autopsy#autopsytech#gdubya♬ Fake Boobs - Live at Union Chapel, London, 15/11/2012 - Toni Castells
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