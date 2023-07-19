Могильщик рассказал, что происходит с женскими имплантами после смерти

Также он опроверг некоторые мифы о том, что происходит с телом после смерти.

https://glavred.info/life/mogilshchik-rasskazal-chto-proishodit-s-zhenskimi-implantami-posle-smerti-10486759.html Ссылка скопирована

Гробовщик рассказал, что происходит с женскими имплантами после смерти / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, скриншот YouTube

Известный в TikTok могильщик Джеральд регулярно получает от своих 2,2 млн подписчиков вопросы о человеческом теле после смерти и о том, как проводится вскрытие.

В своем последнем видео Джеральд ответил на вопрос: "Если у женщины есть грудные имплантаты, удаляются ли они или тело разлагается, превращаясь в скелет с искусственной грудью?".

"Они не удаляются. Если вы забальзамированы, то бальзамирующая жидкость сохранит ткани и замедлит процесс разложения. Если же вы не забальзамированы, то будете разлагаться очень быстро. Импланты все еще будут там. Они не разложатся", - пояснил Джеральд.

видео дня

Также он опроверг некоторые мифы о том, что происходит с телом после смерти.

"Говорят, что волосы и ногти продолжают расти после смерти, но это неправда, это не так. Ваша кожа сжимается - бальзамирующая жидкость обезвоживает вас, поэтому кажется, что ваши волосы и ногти растут. Но ваши импланты останутся такими же, а кожа вокруг них сожмется и в конце концов разложится".

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

Смотрите видео о том, что происходит с женскими имплантами после смерти:

Вам может быть интересно: