Мужчина прикрепил камеру к чемодану перед загрузкой в самолет: его видео "разрывает" TikTok

Отправляясь в путешествия, многие из нас предпочитают сдавать багаж в багажный отсек, а не просто использовать ручную кладь, но не все знают, что происходит с ним во время полета.
Чтобы исследовать, что происходит с чемоданами, когда они регистрируются и исчезают из виду на маленькой конвейерной ленте, мужчина передал свою сумку с прикрепленной к ней скрытой камерой, пишет Mirror.
Камеру он прикрепил ко дну своего чемодана. Он показал, как сумку забирают в систему транспортировки багажа аэропорта, состоящую из металлических желобов и конвейерных лент.
Сумка получила несколько ударов, когда она огибала углы, отскакивая от металлических стен. Она упала на другую часть системы, напоминающую карусели для получения багажа, которые вы видите в конце путешествия, после чего была брошена в металлическую клетку с другими сумками.
Предположительно, именно в этот момент ее загружают в самолет в трюм. Томас загрузил остальную часть путешествия сумки во втором видеоролике.
На нем видно, как чемодан держат у входа в крошечный трюм, а другие сумки перекатывает на место рабочий. Видео закончилось, но быстро стало вирусным: первое набрало более 16 миллионов просмотров.
Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.
Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.
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