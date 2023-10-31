Можно даже в барабан: сколько порошка сыпать в стиральную машину

Правильное дозирование порошка при стирке играет важную роль в том, насколько чистыми и свежими будут ваши вещи, поэтому очень важно знать, сколько порошка сыпать в стиральную машину.
Сколько порошка сыпать на 1 стирку?
Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как размер загрузки, степень загрязнения белья, жесткость воды и тип используемого порошка. В среднем, для стирки средней загрузки в мягкой воде, рекомендуется использовать от 30 до 60 миллиграммов порошка на 1 кг белья.
Однако, следует всегда соблюдать рекомендации производителя моющего средства, которые указаны на упаковке. Перед использованием нового порошка, проверьте рекомендации и настройки вашей стиральной машины, так как разные машины могут иметь разные требования к дозировке.
Можно ли засыпать порошок в барабан стиральной машины?
Да, вы можете засыпать порошок непосредственно в барабан стиральной машины. Это может быть особенно полезно, если у вас есть стиральная машина с функцией предварительного замачивания.
В этом случае, порошок сначала растворяется в воде в барабане, а затем начинается стирка. Однако, опять же, следует следовать рекомендациям производителя вашей стиральной машины и моющего средства.
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