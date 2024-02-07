Можно ли есть замороженные овощи: эксперт по питанию дал однозначный ответ

Замороженные овощи выручают многих людей. С ними можно и суп сварить, и протушить, и приготовить завтрак. Однако мало кто знает, полезны ли эти продукты . Мы расскажем, можно ли покупать замороженные овощи.
Можно ли есть замороженные овощи
Эксперт по питанию и фитнес тренер Дмитрий Глебов рассказал, что замороженные овощи являются прекрасным дополнением рациона, которое может поддержать здоровье зимой, поскольку там сохранены все витамины, минералы и питателные вещества, а также, конечно, клетчатка.
Лучшим из замороженных продуктов Глебов называет брокколи. Этот овощ может поддержать иммунитет и укрепить кости.
Также замороженная цветная капуста может подарить витамины, антиоксиданты и пищевые волокна. Она поддерживает здоровье кожи, снижает риск сердечных заболеваний и способствует здоровому питанию.
Помимо прочего полезен и замороженный шпинат. По словам эксперта, это целая кладезь витаминов и железа. Он способствует улучшению зрения, поддерживает здоровье костей и мозга..
Смотрите видео о пользе замороженный овощей:
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