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Можно ли есть замороженные овощи: эксперт по питанию дал однозначный ответ

Елизавета Бельмас
7 февраля 2024, 01:00
Главред расскажет, насколько полезны замороженные овощи и можно ли их есть.
Можно ли есть замороженные овощи
Можно ли есть замороженные овощи / коллаж: Гларвед, фото: скриншот ТикТок

Замороженные овощи выручают многих людей. С ними можно и суп сварить, и протушить, и приготовить завтрак. Однако мало кто знает, полезны ли эти продукты . Мы расскажем, можно ли покупать замороженные овощи.

Можно ли есть замороженные овощи

Эксперт по питанию и фитнес тренер Дмитрий Глебов рассказал, что замороженные овощи являются прекрасным дополнением рациона, которое может поддержать здоровье зимой, поскольку там сохранены все витамины, минералы и питателные вещества, а также, конечно, клетчатка.

Лучшим из замороженных продуктов Глебов называет брокколи. Этот овощ может поддержать иммунитет и укрепить кости.

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Также замороженная цветная капуста может подарить витамины, антиоксиданты и пищевые волокна. Она поддерживает здоровье кожи, снижает риск сердечных заболеваний и способствует здоровому питанию.

Помимо прочего полезен и замороженный шпинат. По словам эксперта, это целая кладезь витаминов и железа. Он способствует улучшению зрения, поддерживает здоровье костей и мозга..

Смотрите видео о пользе замороженный овощей:

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