Мужчина разозлил девушку всего одним замечанием: что он написал

Начинать новые отношения всегда трудно, еще труднее понять, кто перед тобой и какие у него /нее намерения, по началу переписки или после первого свидания. Однако некоторые склонны замечать "тревожные звоночки".
Так случилось с одной пользовательницей Reddit, сообщает The Mirror. Женщина уже некоторое время переписывалась с милым парнем, но наплыв комплиментов ее смутил. Последние же сообщения собеседника вызвали у нее тревожность.
В последнем сообщении парень снова написал, что считает ее "одной из самых красивых девушек, которых видел". В ответ героиня решила подшутить (так как отписывать в очередной раз "спасибо" ей казалось скучным), заявив, что он прав, она действительно одна из самых красивых. Однако реакция парня не заставила себя ждать - он уточнил, что "видел и получше".
Женщину это сокрушило и она попросила совета у других пользователей. Один человек прокомментировал, что это "скорее всего" была просто шутка в ответ на шутку. Другой порекомендовал прислушаться к другим "тревожным звоночкам". Еще некоторые заметили, что мужчина, вероятно, любит манипулировать и "бомбардирует" своих жертв "комплиментами", чтобы их "обеззоружить".
Такой метод связан с выражением привязанности к партнерше, только когда она социально подчинена манипулятору.
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