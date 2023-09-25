Мужчина разозлил девушку всего одним замечанием: что он написал

В сети девушке посоветовали быть осторожнее с собеседником. Он может оказаться искусным манипулятором.

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Комплимент парня обеззоружил девушку и заставил усомниться в его чувствах / Коллаж Главреда: ua.depositphoto, pixabay

Начинать новые отношения всегда трудно, еще труднее понять, кто перед тобой и какие у него /нее намерения, по началу переписки или после первого свидания. Однако некоторые склонны замечать "тревожные звоночки".

Так случилось с одной пользовательницей Reddit, сообщает The Mirror. Женщина уже некоторое время переписывалась с милым парнем, но наплыв комплиментов ее смутил. Последние же сообщения собеседника вызвали у нее тревожность.

В последнем сообщении парень снова написал, что считает ее "одной из самых красивых девушек, которых видел". В ответ героиня решила подшутить (так как отписывать в очередной раз "спасибо" ей казалось скучным), заявив, что он прав, она действительно одна из самых красивых. Однако реакция парня не заставила себя ждать - он уточнил, что "видел и получше".

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Женщину это сокрушило и она попросила совета у других пользователей. Один человек прокомментировал, что это "скорее всего" была просто шутка в ответ на шутку. Другой порекомендовал прислушаться к другим "тревожным звоночкам". Еще некоторые заметили, что мужчина, вероятно, любит манипулировать и "бомбардирует" своих жертв "комплиментами", чтобы их "обеззоружить".

Такой метод связан с выражением привязанности к партнерше, только когда она социально подчинена манипулятору.

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