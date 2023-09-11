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10 "стоп" фраз, которые нельзя говорить на первом свидании

Яна Ставская
11 сентября 2023, 19:05 обновлено 11 сентября, 19:14
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Иногда первая встреча может превратиться в настоящий ад с допросами и обвинениями. Читайте, как правильно вести себя на первом свидании.
свидание
Узнавайте, что нельзя говорить девушке на свидании / Коллаж Главреда. Фото: Pixabay

У каждого было хоть одно ужасное свидание. Нередко к конфликтам и непониманию при первой встрече могут привести фразы типа "у нас были бы с тобой красивые дети" или шутки про убийство и изнасилование. Главред рассказывает, что нельзя говорить на первом свидании и наоборот - как сделать вашу встречу незабываемой.

Стоит отметить, что "стоп" темами, о чем нельзя говорить на первом свидании, являются прошлые отношения, финансы, религиозные и политические вопросы, а еще - обсуждение интимных деталей. Хотя все, конечно, очень индивидуально.

Также необходимо воздержаться от критики и суждений о внешности девушки / парня.

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Есть вещи, что не стоит говорить на первом свидании / pexels.com

Что не стоит говорить на первом свидании - 10 запрещенных фраз

Если вы примените нижеперечисленные фразы в разговоре, это фактически перечеркнет любые новые отношения.

  • "Я тебя люблю". Постойте, к этому еще рановато! Партнер подумает, что вы слишком несерьезны.
  • "У нас были бы красивые дети". Этой фразой вы отпугнете мужчину / девушку, особенно если он / она вообще не намерены в ближайшем будущем иметь детей.
  • "Ты выглядешь нервным". Если бы он / она захотели услышать что-то о своем эмоциональном состоянии, они бы обратились к психологу.
  • "Ты слишком милый, чтобы быть одиноким". Этой фразой вы уничтожите всю романтику, а парня / девушку еще больше расстроите.
  • "Тебе бы понравилась моя бывшая". Избегайте оценок и сравнений. Особенно с бывшими.
  • "Ты напоминаешь мне мою маму / отца". Создатся впечатление, что вы пришли на свидание только под предлогом схожести с родственниками.
  • "Думаю, иногда я могу быть придурком / дурой". О своих недостатках в таком тоне на первом свидании не следует рассказывать.
  • "Итак, ты умный / умная?" Такие выводы делают обычно сторонние люди, а не сам человек о себе. А еще вопрос свидетельствует, что вы не желаете разобраться в человеке, которого пригласили на встречу.
  • "Ты много ешь". Некрасиво косвенно указывать девушке / парню на их вес или аппетит.
  • "Из тебя выйдет прекрасная мама / папа". Опять же, возможно, человек даже не ищет серьезных отношений или не хочет детей. Не следует другим навязывать свое мировозрение.

Чтобы свидание закончилось хоть каким-то успехом, необходимо следить за тем, что вы обсуждаете, какие темы затрагиваете, как себя ведете.

Как правильно вести себя на первом свидании - что говорить, чтобы заинтересовать

На первых свиданиях мы обычно уже понимаем, следует ли нам дальше общасться с этим человеком. Поэтому разговор на этом этапе играет ключевую роль.

Вот что нужно говорить на первом свидании:

  • Обсудите интересы и хобби.
  • Поинтересуйтесь опытом путешествий.
  • Спросите о работе и карьере.
  • Подискутируйте на тему книг и поэзии.
  • Поделитесь своими теплыми воспоминаями из детства.
  • Расскажите о планах на жизнь и о главной мечте.

Самое главное - не забывать ставить вопросы собеседнику, интересоваться его прошлым (только осторожно) и не перебивать, а внимательно слушать.

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свидание психолог
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