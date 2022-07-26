На Волыни женщина вырастила на своем огороде огурец-"Джавелин": он как половина ее руки

Выращенный огурец весит почти целый килограмм.
На Волыни женщина вырастила на собственном огороде настоящий огурец-великан. Он весит почти килограмм. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Такой огромный плод вырос в селе Грабово.
"Выращиваем огурцы, а вырастают "джавелины", - подписала фото женщина.
Она решила взвесить этого великана и оказалось, что он весит почти килограмм - 923 грамма.
Стоит отметить, что этот огурец такой, как пол руки женщины.
Напомним, в Большой Дымерке Киевской области местная жительница высадила овощи вокруг сожженного на огороде российского танка. Фото необычной "клумбы" было опубликовано в соцсетях.
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Как сообщал Главред, в мае в селе Горенка Киевской области пожилая украинка готовилась к празднику Пасхи в условиях войны. Ее дом полностью разрушен российскими оккупантами, уцелела лишь печь - в ней она и готовила паски.
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