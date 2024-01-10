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Новолуние 11 января: что нельзя делать, чтобы не обеднеть

Елизавета Бельмас
10 января 2024, 15:16
Главред расскажет, как стоит прожить Новолуние, чтобы не навредить себе.
Что нельзя делать в Новолуние 11 января, чтобы не обеднеть
Что нельзя делать в Новолуние 11 января, чтобы не обеднеть / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Новый год уже начался, а вместе с ним и новые планы. Также совсем скоро состоится Новолуние. Мы расскажем, когда Новолуние в январе 2024 года и чем особенно это событие.

Новолуние 11 января 2024

Первое Новолуние в 2024 году состоится 11 января в 13:57 по киевскому времени. Оно будет символом целеустремленности, и настойчивой амбициозности. Именно это событие может повлиять на человека и его жизнь в новом году. Также важно знать, что Новолуние 11 января пройдет в знаке Козерога, то есть - в знаке порядка, достижений и целей.

Что нельзя делать в новолуние, чтобы не ухудшить жизнь

Несмотря на то, что Новолуние 11 января будет символизировать цели и достижения, непосредственно в этот день не стоит начинать новые дела и проекты. Также лучше не заключать больших сделок и совершать крупные покупки. Помимо прочего, в Новолуние стоит следить за питанием, ни а коем случае нельзя переедать и употреблять много алкоголя. Также не стоит поддаваться рискам и выходить на улицу ночью.

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Что лучше всего делать в Новолуние - главные советы

Во время Новолуния стоит попытаться провести день в максимальном покое. Важно культивировать этот покой в себе, планировать новые достижения, составлять план на год и устанавливать новые цели. Также можно заниматься творчеством и дышать свежим воздухом. Не будет лишним уделить время близким и родным людям, важно постараться провести время вместе в уюте и тепле.

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