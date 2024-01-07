Надо угадать зашифрованное слово за 10 секунд: ребус для самых сообразительных

Не каждому удастся понять, какое именно слово зашифровано в нескольких картинках.

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Нужно угадать зашифрованное слово за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Разгадывание ребусов, головоломок и оптических иллюзий помогает держать мозг в тонусе, а также развивать свои навыки логического и нестандартного мышления. Но такие загадки – это не только отличная тренировка для мозга, но и хороший способ интересно провести свободное время.

К тому же, такие загадки можно разгадывать не только самому, но и в компании друзей или родных. Можно устроить своеобразное соревнование и проверить, кто из вас быстрее всего справится с заданием, а затем вручить победителю символический подарок.

Следующий ребус подчинится не всем – нужно будет отгадать, какое именно слово зашифровано в изображенных картинках. Мы видим две картинки, а также небольшие обозначения, которые расположены под ними.

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Попробуйте отгадать, какое именно слово спрятано на рисунке. Это будет непросто, но если приложить усилия и подключить свое нестандартное мышление, то вам точно удастся найти отгадку.

Сложность задания заключается еще и в том, что его нужно выполнить всего за 10 секунд. Не каждому удастся сделать это так быстро.

Но если у вас не получается разгадать этот ребус так быстро, не стоит расстраиваться – просто продолжайте искать ответ, не смотря на время.

Нужно угадать зашифрованное слово за 10 секунд/ Главред

Стоит отметить, что зашифрованное на рисунке слово важно для каждого украинца.

Если хотите разгадать загадку самостоятельно, тогда не пролистывайте страницу вниз, ведь там мы оставили правильный ответ.

Зашифрованное слова – "перемога"/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти число 237 за 8 секунд. Трудно будет разыскать нужное число, когда оно спрятано среди большого количества похожих чисел.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти льва среди зебр за 6 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятался хитрый лев. Придется быть максимально внимательными.

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