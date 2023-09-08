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Не будут сжимать и натирать: секреты выбора удобных женских трусов

Лидия Неплях
8 сентября 2023, 11:46 обновлено 8 сентября, 11:54
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Самым удобным считают хлопковое белье, но это не все виды комфортных трусов.
Виды женских трусиков
Виды женских трусиков / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( Swealife), Instagram (lava.studio.in)

Выбор женских трусов - это более важное решение, чем кажется на первый взгляд. Ведь они не только служат элементом гардероба, но и оказывают влияние на самочувствие, комфорт и даже уверенность. Подбор правильных трусов может сделать каждый день более комфортным, а также подчеркнуть стиль и индивидуальность.

Как правильно подобрать трусы

Используйте мягкую сантиметровую ленту, чтобы измерить объем бедер и талии для выбора правильного размера трусов. Размер трусов обычно указан на этикетке. Но помните, что размеры могут различаться в зависимости от производителя.

Выберите трусы из мягкого и дышащего материала, который обеспечивает комфорт в течение дня. Хлопковые трусы часто считаются хорошим выбором, так как они пропускают воздух и позволяют коже "дышать".

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Учтите какую одежду вы предпочитаете. Если вы носите облегающую одежду, можно приобрести трусы без швов или же стринги, которые не слишком будет видно под ней.

Сколько трусов должно быть у женщины

Количество трусов, которое должно быть у женщины, может сильно варьироваться в зависимости от ее предпочтений, стиля жизни и личных потребностей. Здесь нет строгих правил, и каждая женщина решает для себя, сколько трусов ей нужно.

Женщины обычно имеют несколько пар ежедневных трусов, которые они носят в повседневной жизни. Количество может варьироваться от 7 до 14 пар, чтобы обеспечить ежедневную смену.

Какие трусы самые удобные

Удобность трусов зависит от индивидуальных предпочтений и физиологических особенностей каждой женщины. Тем не менее, самыми удобными трусами считают: боксеры, шортики, а также трусы из хлопка, с широкой резинкой и высокой посадкой. Они не слезают и не натирают, а также позволяют коже дышать.

Какие женские трусы бывают

Трусы-слипы (бикини): Это наиболее популярный вид женского нижнего белья. Они имеют среднюю посадку и умеренное покрытие ягодиц.

Трусы-бразилиана: Эти трусы имеют более высокую посадку, а сзади они обычно более вырезаны, чтобы оставить больше ягодиц открытыми.

Трусы-стринги: Это трусы с минимальными задними частями, обычно состоящими из тонких боковых полосок. Бывают нескольких видов в зависимости от вариации задней части (Т-стринги, С-стринги, V-стринги, G-стринги, шортики-стринги)

Трусы-танга: Они похожи на трусы-слипы, но с более узкой задней частью, что делает их менее заметными под облегающей одеждой.

Трусы-бойшорты (шортики): Эти трусы имеют более широкие боковые части и более плотное покрытие ягодиц. Они обеспечивают больше комфорта и поддержки.

Трусы для спорта: Это специальные трусы, созданные для активных видов спорта. Они обычно изготовлены из влагоотводящих и дышащих материалов.

Трусы-шорты с высокой посадкой: Эти трусы имеют высокую посадку и обычно идут выше талии. Они могут придавать дополнительную форму и поддержку животу.

Трусы-брифы. Нечто среднее между стрингами и трусиками, задняя деталь которых более открытая, чем в трусиках бикини, но более закрытая чем в стрингах. Отличаются от слипов наличием гульфика впереди и чуть более высокой посадкой.

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