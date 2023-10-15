УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Не злите рабочих: зачем строители закладывают яйца в стены

Сергей Кущ
15 октября 2023, 15:33 обновлено 15 октября, 15:33
Яйца можно обнаружить не только в стенах.
Зачем строители закладывают яйца в стены
Зачем строители закладывают яйца в стены / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Стройка очень длительный и изнурительный процесс. Часто между рабочими и заказчиками возникают споры, которые заходят в тупик. Тогда строители могут отомстить хозяевам за неоплаченный труд.

Самым часто используемым методом является размещение проколотых куриных яиц внутри помещения.

Как строители закладывают яйца в стены?

Процедура довольно проста: яйцо прокалывается и затем укрывается внутри стен, под плиткой, за дверной коробкой или даже за гипсокартоном.

видео дня

Этот метод действует с определенной задержкой. Неприятный запах начинает распространяться в помещении только через 4-7 дней и может сохраняться в течение года.

В таких случаях для заказчика становится крайне сложно определить источник запаха, особенно если в помещении спрятано десятки таких "ловушек".

Хотят "выбить" денег

Бывали случаи, когда строители делают это не с целью мести, а с целью дополнительного гонорара. Рабочий закладывает яйца по квартире и связывается с хозяевами. Владельцам квартиры он говорит, что расскажет, где спрятал яйца за вознаграждение.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
яйца интересные новости
Реклама

Главное за день

США подняли третий самолет в направлении Крыма: в Сети узнали подробности

США подняли третий самолет в направлении Крыма: в Сети узнали подробности

15:36 Мир
Россия пытается обесточить Херсон: нанесены новые удары по городу

Россия пытается обесточить Херсон: нанесены новые удары по городу

15:19 Украина
РФ "хочет" окружить Авдеевку и осуществить перелом на поле боя – The Economist

РФ "хочет" окружить Авдеевку и осуществить перелом на поле боя – The Economist

14:24 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:49

РФ стянула резервы и нацелилась на захват крупного города Украины – генерал армии

15:46

Память - только 3 минуты: тяжелобольной Брюс Уиллис перестал читать и почти не говорит

15:36

США подняли третий самолет в направлении Крыма: в Сети узнали подробности

15:33

Не злите рабочих: зачем строители закладывают яйца в стены

15:19

Россия пытается обесточить Херсон: нанесены новые удары по городу

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
15:11

Мадонна с украинским флагом и в украинской шляпе открыла мировое турне

15:09

"Мы готовимся": диктатор Путин заговорил о войне РФ против США

14:40

Беглец Дмитрий Ступка в США похвастался фото с красоткой-возлюбленной

14:27

Умер солист Национальной оперы Украины Александр Востряков

Реклама
14:24

РФ "хочет" окружить Авдеевку и осуществить перелом на поле боя – The Economist

14:12

Только 30% найдут на картинке отличия: эта оптическая иллюзия вскружит вам голову

14:09

Лунный день 16 октября 2023: Месяц сулит решение финансовых проблем

13:34

Новый муж Дорофеевой публично закатил ей сцену ревности из-за известного блогера

13:07

Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам - боец ВСУ

13:05

7 упражнений на 7 минут: идеальный способ, как убрать складки на спинеВидео

13:01

Действовать нужно быстро: профессор назвала первые признаки облысения у мужчин

13:01

Гороскоп Таро на неделю 15-22 октября: Льву - новое начало, Рыбам - разочарование

12:51

Служба безопасности Украины нанесла меткий удар по подстанции на БелгородчинеВидео

12:26

Можно бить ракетами и артиллерией: в разведке Британии назвали ключевую цель ВСУ

12:15

Что приготовить из вчерашней картошки: 3 фантастических блюда

Реклама
12:11

Спикер СБУ Артем Дехтяренко женился на украинской телеведущей

12:09

На столе и капли не останется: это самый любимый салат всех мужчин - рецепт

12:05

Часть систем ПВО Украина арендует у партнеров: в ВСУ рассказали детали

11:32

Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности" - NYT

11:23

"Этот исторический момент уже начался": когда война окончательно закончится - прогноз для Украины

11:19

Зачем пираты носили серьги: 4 причины, которые вас удивят

11:17

Китайский гороскоп на завтра 16 октября 2023: Быку - ответ за неудачи в личной жизни, Лошади - запретное влечение

11:12

Путин разразился абсурдным заявлением о контрнаступлении ВСУ

10:54

РФ сбросила на Херсон 2 авиабомбы: попадание в районе объекта критической инфраструктуры

10:32

Как очистить швы между плиткой на полу: хозяйки назвали наилучший способ

10:31

В Польше начались парламентские выборы: как результаты повлияют на Украину

10:18

РФ отводит корабли ЧФ к Новороссийску: остается ли риск ракетных ударов

09:49

Гости будут умолять дать этот рецепт: готовим куриные рулетики с сыром, пошаговое приготовление

09:42

Церковный праздник 16 октября: что нельзя делать на Лонгина Сотника

09:41

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

09:29

Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушенияФото

09:18

Для Израиля компромиссных вариантов нетмнение

08:55

Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

08:53

Гороскоп на завтра 16 октября 2023: Девы - оденьте желтое, Раки - проявите себя

08:28

В РФ была громкая ночь: оккупанты объяснили взрывы "сбиванием 27 беспилотников"

Реклама
07:40

Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии – ОП

06:55

Нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд: необычайная загадка для гениев

06:35

Можно ли поздравлять с "наступаючим святом": Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

05:00

Как очистить сковороду от нагара за 15 минут: простой и очень эффективный способ

03:30

Война в Израиле может затянуться: израильский журналист назвал причинуВидео

02:30

Как засолить сало по-закарпатски: секретная добавка гарантирует 100%-й результат

01:29

ХАМАС устроил Бучу в Израиле: эксперт объяснил, причем тут "вагнеровцы"Видео

00:09

Только 1% людей может обнаружить скрытую змею в головоломке: проверь себя

14 октября, суббота
23:49

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

23:06

Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять