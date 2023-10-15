Не злите рабочих: зачем строители закладывают яйца в стены

Стройка очень длительный и изнурительный процесс. Часто между рабочими и заказчиками возникают споры, которые заходят в тупик. Тогда строители могут отомстить хозяевам за неоплаченный труд.
Самым часто используемым методом является размещение проколотых куриных яиц внутри помещения.
Как строители закладывают яйца в стены?
Процедура довольно проста: яйцо прокалывается и затем укрывается внутри стен, под плиткой, за дверной коробкой или даже за гипсокартоном.
Этот метод действует с определенной задержкой. Неприятный запах начинает распространяться в помещении только через 4-7 дней и может сохраняться в течение года.
В таких случаях для заказчика становится крайне сложно определить источник запаха, особенно если в помещении спрятано десятки таких "ловушек".
Хотят "выбить" денег
Бывали случаи, когда строители делают это не с целью мести, а с целью дополнительного гонорара. Рабочий закладывает яйца по квартире и связывается с хозяевами. Владельцам квартиры он говорит, что расскажет, где спрятал яйца за вознаграждение.
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