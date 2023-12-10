Полезные свойства манной каши хорошо известны, но из чего же делают саму манку?

https://glavred.info/life/nikogda-ne-dogadaetes-iz-chego-delayut-manku-10523813.html Ссылка скопирована

Никогда не догадаетесь: из чего делают манку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Манной кашей, занимающая почетное место в рационе многих людей, однако многие задаются вопросом: как же ее делают?

Как получают манную крупу?

Манная крупа производится из пшеничного зерна, подвергая его специальной обработке. Сначала пшеничные зерна тщательно очищаются от внешних примесей, после чего проходят процесс помола. Полученная мука подвергается дополнительной обработке с использованием воды, а иногда и тепла.

Чем полезна и вредна манная каша?

Полезные свойства манной каши хорошо известны. Благодаря высокому содержанию углеводов, эта крупа обеспечивает организм энергией на целый день. Богата витаминами группы В, манная каша поддерживает нервную систему и улучшает обмен веществ. Она также легко усваивается организмом, что особенно важно для детей и людей с ослабленным пищеварением.

видео дня

Однако, как и в случае с любым продуктом, важно соблюдать меру. Употребление больших порций манной каши может привести к избыточному потреблению углеводов и, как следствие, набору веса. Также стоит обратить внимание на качество продукта: чем качественнее исходное зерно и процессы его обработки, тем полезнее и безопаснее будет манная каша.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.