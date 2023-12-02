Организм скажет "спасибо": ТОП-6 самых полезных фруктов

Главред расскажет, какие фрукты могут сотворить с вашим здоровьем чудо.

https://glavred.info/life/organizm-skazhet-spasibo-top-6-samyh-poleznyh-fruktov-10521517.html Ссылка скопирована

ТОП-6 самых полезных фруктов / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, инстаграм fait.avec

Нет человека, который хоть раз в своей жизни не слышал бы о том, что на здоровье организма в первую очередь влияет образ жизни и качество питания человека. Мы расскажем, какой фрукт самый полезный для здоровья и что лучше употреблять почаще.

Эксперт по питанию и фитнес-тренер Дмитрий Глебов составил ТОП-6 продуктов и рассказал какой фрукт самый витаминный и имеет максимально полезный состав элементов.

Какие фрукты самые полезные

На шестое место эксперт определил абрикосы и персики. Эти фрукты очень полезные и менее калорийные, чем другие. Абрикосы содержат много клетчатки и совсем немного сахара и фруктозы. Их цвет указывает на наличие каротиноидов, а этот природный пигмент переносит активный кислород .

видео дня

На пятом месте оказались киви и апельсины. В них не только много клетчатки, но и калия, а также других микроэлементов. Также в них есть фруктоза и сахароза, но их практически невозможно переесть. Оптимальное количество - 1-2 таких фруктов в день.

Четвертое место занял ананас. Этот сладкий фрукт содержит клетчатку и такой элемент, как бромелаин, он помогает переваривать пищу и улучшает работу пищеварительной системы. Этот фрукт стоит употреблять за 10-15 минут до приема пищи.

Первым в тройку лидеров попадает гранат. Этот фрукт богат фосфором, калием, магнием, которые необходимы для стенок сосудов и хорошего кровообращения. Гранат необходимо есть с косточками, хорошо их пережовывая. А вот сок граната содержит большое количество фруктозы, с ним стоит быть осторожным.

Второе место уверенно занимают лимон, лайм и грейпфрут. Эти фрукты с низким содержанием фруктозы, поражают количеством витамина С и К. Эти цитрусовые являются лечебными, их используют в лечебных системах питания.

И, наконец, лидер - первое место разделили авокадо и папайя. Папайя содержит фермент, который используют в БАДах и фармацевтике. Этот фрукт не сладкий и не содержит большого количества сахаров. Его стоит употреблять перед едой для улучшения пищеварения. Авокадо, в свою очередь, настоящий клад полезных жиров с минимумом углеводов. Также в нем огромное количество клетчатки и жирорастворяющих витаминов.

Больше о самых полезных фруктах можно услышать в видео Дмитрия Глебова:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.