От мышей и следа не останется: какие 2 ингредиента помогут избавиться от грызунов навсегда

Такое средство приготовить очень легко, а после его использования грызуны больше не будут появляться в вашем доме и других помещениях.

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Как избавиться от мышей/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как избавиться от мышей с помощью 2 простых ингредиентов

Как собственноручно приготовить действенное средство от мышей

Мыши могут создать серьезные проблемы, если они занадились в ваш дом, хлев или другие помещения. Кроме того, что они могут уничтожить запасы еды, повредить мебель и другие вещи и подточить урожай на огороде, они еще и переносят опасные болезни.

Есть ряд способов, как быстро избавиться от мышей народными средствами. Об одном из таких способов рассказал автор YouTube-канала PINE MEADOWS HOBBY FARM A Frugal Homestead, сообщает Главред.

Для приготовления такого средства потребуются два ингредиента: пищевая сода и смесь для кукурузных кексов.

Автор видео отметил, что смесь для кукурузных кексов нужна для того, чтобы привлечь грызунов, а сода - для того, чтобы убить их.

"Я беру примерно четыре чайные ложки смеси для кексов и четыре чайные ложки пищевой соды. Далее нужно хорошо их смешать. Вам больше ничего не нужно. Не ставьте воду рядом, потому что вода не является тем, что активирует эти продукты в их желудке. Эти вещества активируются кислотой, которая есть в желудке грызунов. Грызуны начнут чувствовать себя некомфортно, они вернутся в свои гнезда и умрут там", - объяснил хозяин.

Нужно взять пластиковый лоток для пищевых продуктов с крышкой. Сбоку вырезать в лотке круглое отверстие, в которое сможет пролезть мышь, и положить в эту емкость приготовленный порошок. Таким образом эту приманку не смогут съесть домашние животные, ведь коты, собаки и другие животные не смогут добраться внутрь емкости.

Как избавиться от мышей/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как избавиться от мышей:

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Чем опасны мыши? Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из наиболее серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Помимо лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.

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