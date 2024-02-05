Первые огурцы соберете уже в мае: при посадке нужно использовать мочалку

Этот простой и бесхлопотный метод позволяет вам наслаждаться свежими огурцами на несколько недель раньше обычного.

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Как правильно выращивать рассаду огурцов в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все хотят полакомиться свежими огурчиками пораньше. Есть необычный, но эффективный метод, который поможет вам получить богатый урожай раньше обычного, и всё, что вам понадобится, найдется прямо в ванной комнате.

Как сажать рассаду огурцов?

Возьмите мочалку из сетки и пятилитровую бутылку. Обрежьте горлышко пластиковой бутылки и вставьте его вниз в сетку. Засыпьте почву вокруг узелка, оставив горлышко наружу. Засейте семена огурцов и накройте горлышко бутылки, создавая условия мини-парника. После прорастания семян и появления рассады, вы сможете легко вытянуть мочалку вверх, вытащив растение вместе с грунтом и неповрежденными корнями.

Как это работает?

Мочалка из сетки обеспечивает отличную вентиляцию и защиту для рассады огурцов, создавая комфортные условия для их роста. Когда приходит время пересадки, вы сможете легко перенести растения на грядку, минимизируя стресс для корневой системы.

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Этот простой и бесхлопотный метод позволяет вам наслаждаться свежими огурцами на несколько недель раньше обычного. Попробуйте этот трюк в этом сезоне и радуйтесь раннему урожаю.

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