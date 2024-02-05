Почему хозяйки не сливают воду после варки свеклы в раковину: как ее используют

Бытует мнение, что варка овощей лишает их полезных веществ, но это не совсем так - вода после варки свеклы – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.
Хозяйки уже давно используют этот бульон в огороде и в быту, делая жизнь еще более экологичной и экономичной.
Запас полезных веществ
В свекле, как оказалось, скрыты рекордные дозы калия, фосфора, железа и других полезных веществ. Однако, при варке овощей, эти ценные элементы переходят в воду. Речь идет не только о витаминах, но и о микроэлементах, которые можно использовать в сельском хозяйстве.
Как использовать воду после варки свеклы?
Бульон после варки свеклы можно успешно использовать для подкормки растений. Просто разбавьте его отстоянной или дождевой водой в равных пропорциях и поливайте цветы.
Рекомендуется проводить такой полив не чаще двух раз в месяц, чтобы избежать переизбытка активных веществ, которые могут нанести вред растениям.
Советы по использованию
Храните воду после варки свеклы в прохладном месте не более семи дней. После этого срока витамины могут разрушиться, и останется только окрашенная вода. Этот метод – не только экологичный способ использовать ресурсы, но и эффективный способ ухаживать за растениями в вашем саду.
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