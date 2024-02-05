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Почему хозяйки не сливают воду после варки свеклы в раковину: как ее используют

Сергей Кущ
5 февраля 2024, 01:31
В следующий раз, когда вы будете готовить свеклу, не торопитесь выливать воду.
Как использовать воду после варки свеклы
Как использовать воду после варки свеклы / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Бытует мнение, что варка овощей лишает их полезных веществ, но это не совсем так - вода после варки свеклы – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.

Хозяйки уже давно используют этот бульон в огороде и в быту, делая жизнь еще более экологичной и экономичной.

Запас полезных веществ

В свекле, как оказалось, скрыты рекордные дозы калия, фосфора, железа и других полезных веществ. Однако, при варке овощей, эти ценные элементы переходят в воду. Речь идет не только о витаминах, но и о микроэлементах, которые можно использовать в сельском хозяйстве.

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Как использовать воду после варки свеклы?

Бульон после варки свеклы можно успешно использовать для подкормки растений. Просто разбавьте его отстоянной или дождевой водой в равных пропорциях и поливайте цветы.

Рекомендуется проводить такой полив не чаще двух раз в месяц, чтобы избежать переизбытка активных веществ, которые могут нанести вред растениям.

Советы по использованию

Храните воду после варки свеклы в прохладном месте не более семи дней. После этого срока витамины могут разрушиться, и останется только окрашенная вода. Этот метод – не только экологичный способ использовать ресурсы, но и эффективный способ ухаживать за растениями в вашем саду.

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свекла интересные новости
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