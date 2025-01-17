Почему нельзя говорить "колеги по роботі": какой ошибки стоит избегать

Такая фраза кажется привычной, однако на самом деле так говорить неправильно.

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Почему нельзя говорить "колеги по роботі"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "колеги по роботі"

Какую ошибку не стоит допускать

Когда мы рассказываем о людях, с которыми работаем в офисе, то часто можем использовать словосочетание "колеги по роботе". Однако на самом деле так говорить не стоит.

Какой ошибки нужно избегать в таком случае, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"У каждого из нас есть "колеги по роботі". Но не каждый из нас знает, что "колега по роботі" - это плеоназм. Если коротко, то плеоназм - это употребление лишнего слова. Так что же лишнего в "колегах по роботі". Вообще-то "колега" - это и есть человек, который с вами работает", - отметила Багний.

Она объяснила, что правильно говорить не "колега по роботі", а просто "колега".

"Но, если хотите повеселить своих коллег, можете говорить "товариш по офісу", - добавила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "колеги по роботі":

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" чи "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать наугад не получится.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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