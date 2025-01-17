Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему нельзя говорить "колеги по роботі": какой ошибки стоит избегать

Алёна Воронина
17 января 2025, 05:30
123
Такая фраза кажется привычной, однако на самом деле так говорить неправильно.
Украинский язык, Ольга Багний
Почему нельзя говорить "колеги по роботі"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "колеги по роботі"
  • Какую ошибку не стоит допускать

Когда мы рассказываем о людях, с которыми работаем в офисе, то часто можем использовать словосочетание "колеги по роботе". Однако на самом деле так говорить не стоит.

Какой ошибки нужно избегать в таком случае, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"У каждого из нас есть "колеги по роботі". Но не каждый из нас знает, что "колега по роботі" - это плеоназм. Если коротко, то плеоназм - это употребление лишнего слова. Так что же лишнего в "колегах по роботі". Вообще-то "колега" - это и есть человек, который с вами работает", - отметила Багний.

Она объяснила, что правильно говорить не "колега по роботі", а просто "колега".

"Но, если хотите повеселить своих коллег, можете говорить "товариш по офісу", - добавила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "колеги по роботі":

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" чи "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать наугад не получится.

Читайте также:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Ольга Багний
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Покровск все ближе: армия РФ оккупировала еще три населенных пункта - DeepState

Покровск все ближе: армия РФ оккупировала еще три населенных пункта - DeepState

06:52Украина
РФ атакует Украину ударными дронами: куда летят "Шахеды"

РФ атакует Украину ударными дронами: куда летят "Шахеды"

01:03Украина
Британия сыграет "полную роль": Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине

Британия сыграет "полную роль": Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине

00:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

РФ перебрасывает дивизион катеров из Крыма: готовится операция на Херсонщине - АТЕШ

РФ перебрасывает дивизион катеров из Крыма: готовится операция на Херсонщине - АТЕШ

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Быкам - негатив, Крысам - споры

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Быкам - негатив, Крысам - споры

В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

Последние новости

07:10

Кто из мужчин левша: только гений догадается за 5 секунд

06:52

Покровск все ближе: армия РФ оккупировала еще три населенных пункта - DeepState

06:10

Россия "отстрелялась" даже не на полную мощность: что случилосьмнение

05:58

Гороскоп на завтра 18 января: Девам - безумное веселье, Весам - прибыль

05:30

Почему нельзя говорить "колеги по роботі": какой ошибки стоит избегатьВидео

Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
05:05

Какой сегодня праздник 17 января 2025 года: что нельзя говорить в этот день

04:34

Для Приднестровья: Москва рассматривает возможность покупки газа в Европе - СМИ

03:58

Вступят ли третьи страны в войну РФ и Украины: Ягун раскрыл все нюансыВидео

03:30

Зачем водители выворачивают колеса автомобиля на парковке: неожиданная причина

Реклама
02:30

Сценарий уступки территорий РФ: дипломат о возможном формате завершения войны

02:04

Подает неожиданный сигнал: почему кот виляет хвостом когда его гладят

01:56

Почему на перекрестке важно держать колеса автомобиля прямо: знают не все

01:30

Брал у жены деньги под расписку: у Тиммы перед смертью были проблемы с финансами

01:03

РФ атакует Украину ударными дронами: куда летят "Шахеды"

01:00

Не все хозяева когда-нибудь догадывались: почему собаки поднимают брови

00:30

Налчаджиоглу после двух разводов засветил, чем приманивает девушек

00:10

Британия сыграет "полную роль": Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине

00:09

Сырский представил Альянсу стратегию ВСУ на 2025 год - детали

16 января, четверг
23:25

Теперь официально: Джессика Альба объявила о разводе

23:06

В Часовом Яру россияне прячутся в трубах канала: в ВСУ назвали причину

Реклама
23:05

"Это невыразимая боль": в семье Камалии случилось горе

23:04

Об окружении сейчас речь не идет: в ВСУ рассказали, какая ситуация в Покровске

22:30

Жуткое ДТП в Виннице: 22-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

22:21

Алла Пугачева приняла важное решение насчет родственников - детали

22:09

После масштабного пожара: один из крупнейших НПЗ РФ остановил половину мощностей

22:00

100-летняя сделка с Британией и "сюрприз" для Путина: главные новости Украины (дайджест)

22:00

"Сделали еще одну операцию": брат Макса Нелипы рассказал о состоянии воина

21:57

"Держится на честном слове": жена Мирошниченко загремела в больницу - причина

21:43

Спасет от неприятностей: почему нельзя оставлять крышку унитаза открытой

21:31

"Есть тайная часть": Зеленский раскрыл новые детали соглашения с Британией

21:19

На какие решительные шаги может пойти Трамп ради Украины: дипломат ответил

21:15

"Хуже потери территорий": в Раде объяснили последствия проигрыша Украины в войнеВидео

21:15

Разочарование автомобилистов: ТОП-12 самых неудачных автомобилей - антирейтинг

21:03

"В мире образовалась большая дыра": умер "отец Твин Пикса" Дэвид Линч

20:56

Как избавиться от запаха собаки дома: простые советы для свежести и чистоты

20:47

Игнорировать не стоит: что означает значок "чайник" на панели приборов авто

20:46

Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

20:34

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

20:22

Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

20:16

В поисках Starlink, на дереве: Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад

Реклама
20:10

Почему Путин еще жив, а его окружение бедствует: Ягун раскрыл реальную ситуацию в РФЭксклюзив

20:05

Кто настоящий вор: только люди с высоким IQ разгадают загадку за 5 секунд

19:58

Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

19:54

Будет сочным и нежным: когда солить мясо во время варки - главный секрет

19:50

Церемонию Оскар 2025 могут отменить впервые за историю: что случилось

19:47

Доллар и евро будет "штормить": банкир спрогнозировал курс валют до 26 января

19:45

Рыба с человеческими зубами: бразильянка напугала сеть странным существом

19:15

Смеситель, как настоящая редкость: почему у британцев аж два крана в ванной

19:14

"В ближайшие дни": где могут состояться переговоры Зеленского и Фицо - СМИ

19:10

Добрым словом и пистолетом: как начинает работать Трампмнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять