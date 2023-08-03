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Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу: женщина показала, что с ней делает

Сергей Кущ
3 августа 2023, 13:33 обновлено 3 августа, 13:33
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Странно, но яичная скорлупа поможет избавить ваши рубашки от пятен.
Как использовать яичную скорлупу
Как использовать яичную скорлупу / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вы часто пачкаете свои белые рубашки, вам часто может понадобиться отбеливатель. Но есть еще один секретный ингредиент на вашей кухне, который может избавить ваши рубашки от пятен: яичная скорлупа.

Кстати, нее так давно мы писали, что женщина изобрела молниеносный способ чистки яиц: скорлупа вмиг слетает. Она показала, как работает простой, гениальный лайфхак.

"Кальций в яичной скорлупе на самом деле является естественным пятновыводителем", — говорит женщина на видео.

видео дня

На опубликованных кадрах она добавляет в сетчатый мешок измельченную яичную скорлупу с несколькими ломтиками лимона. Пакет замачивается в воде вместе с испачканной одеждой до тех пор, пока пятна не исчезнут.

"Кому нужен отбеливатель, когда у вас есть яичная скорлупа?", - похвасталась результатом женщина.

Как отбелить вещи при помощи яичной скорлупы
Как отбелить вещи при помощи яичной скорлупы / скриншот с видео

Ранее мы писали, что в TikTok появилось видео, на котором девушка показала, как убрать неприятный запах из мусорного ведра при помощи всего двух ингредиентов.

Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.

Смотрите видео о том, как отбелить вещи при помощи яичной скорлупы:

@tweakitclub Who needs bleach when you have egg shells? ? Just don't get confused and try to make an omelette with your cleaning products ? #ecohacks#naturalcleaninghacks#ecodiy#sustainableliving#sustainability#Tweakit♬ original sound - Tweakit

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