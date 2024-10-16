Почему облака не падают на землю, хоть и весят по несколько тонн

Разберемся, почему облака держатся в воздухе, несмотря на их внушительный вес.

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Почему облако не падает на землю / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие задумываются, почему облака не падают, ведь по сути они состоят из воды, а вода тяжелее воздуха. Ответ на этот вопрос кроется в физике.

Давайте разберемся, почему облака держатся в воздухе, несмотря на их внушительный вес.

Из чего состоят облака?

Интересно, что облака содержат не только воду в жидком и твёрдом состоянии, но и частички пыли, соли и других веществ, на которых конденсируются водяные капли. Эти частички называются конденсационными ядрами, и без них облако не смогло бы образоваться.

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Сколько весит облако и почему оно не падает?

На первый взгляд, облака кажутся лёгкими и воздушными, но на самом деле они довольно тяжелые. Средний вес облака может достигать нескольких тонн! Так почему же они не падают на землю? Облака удерживаются в воздухе благодаря маленьким размерам капель воды или кристаллов льда, из которых они состоят, пишет сайт Akvo.

Какие облака приносят дождь? Средние кучевые облака похожи на плоские, за исключением того, что они имеют некоторое вертикальное развитие, и впоследствии они могут перерасти в мощные кучевые облака или даже кучево-дождевые облака, которые могут вызывать сильный дождь, молнию, сильный ветер, град и даже торнадо.

Эти капли настолько малы, что подчиняются законам броуновского движения: молекулы воздуха сталкиваются с каплями и отталкивают их, не давая им упасть. Почему облако тяжелое, но при этом не падает? Всё дело в том, что каждая капля воды слишком маленькая, чтобы преодолеть сопротивление воздуха и силы притяжения.

Почему облака держатся в воздухе?

Когда капли становятся крупнее (с диаметром больше микрометра), на них начинает влиять сила притяжения. Однако сопротивление воздуха замедляет их падение. В дополнение к этому, восходящие потоки тёплого воздуха поднимают капли вверх, удерживая облако в воздухе. Так образуется баланс, который не даёт облакам упасть на землю сразу.

Всё же, с течением времени, капли воды в облаке могут увеличиваться, объединяться между собой, и когда их масса становится слишком большой, сопротивление воздуха больше не справляется, и капли начинают падать на землю в виде дождя.

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