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Почему потеют ладони: распространенные причины и способы решения проблемы

Лидия Неплях
11 марта 2024, 15:01
Для определения причины гипергидроза и выбора метода лечения необходимо пройти медицинское обследование.
Почему потеют ладони: распространенные причины и способы решения проблемы
Почему всегда влажные руки/ Коллаж Главред, фото freepik

Потение ладоней — это естественная реакция организма на различные внутренние и внешние факторы. Это может быть связано с эмоциональным стрессом, повышенной температурой окружающей среды, физическими усилиями или может быть признаком определенных медицинских состояний.

Как называется, когда сильно потеют ладони

Состояние, при котором сильно потеют ладони, называется пальмарным гипергидрозом. Это одна из форм гипергидроза, когда чрезмерное потоотделение локализуется в области ладоней. Пальмарный гипергидроз может значительно влиять на качество жизни человека, ограничивая его повседневную активность и социальные взаимодействия.

Почему всегда влажные руки

Влажные руки могут быть результатом гипергидроза — состояния, характеризующегося чрезмерным потоотделением. Это может быть вызвано генетическими факторами, стрессом, определенными заболеваниями (например, диабетом, гипертиреозом) или просто индивидуальной особенностью организма без каких-либо патологических причин.

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Гипергидроз может значительно повлиять на качество жизни, вызывая неудобства в повседневной деятельности и социальные неудобства. Среди причин - первичный и вторичный гипергидроз.

Первичный гипергидроз часто связан с генетической предрасположенностью. Если в семье кто-то страдал от чрезмерного потоотделения, вероятность появления этого состояния у других членов семьи увеличивается. Во многих случаях точная причина первичного гипергидроза остается неизвестной, что делает его идиопатическим состоянием.

В отличие от первичного, вторичный гипергидроз имеет конкретные причины.

Эндокринные расстройства:

  • Сахарный диабет
  • Менопауза

Неврологические заболевания:

  • Болезнь Паркинсона

Есть и другие причины:

  • Инфекции: Определенные инфекционные заболевания могут спровоцировать гипергидроз.
  • Лекарства: Некоторые медикаменты вызывают повышенное потоотделение как побочный эффект, включая антидепрессанты и препараты для лечения диабета.
  • Онкологические заболевания: В редких случаях гипергидроз может сигнализировать о наличии рака.

Для определения причины гипергидроза и выбора метода лечения необходимо пройти медицинское обследование. Обращение к врачу поможет найти наиболее эффективные способы управления состоянием и улучшить качество жизни.

Дисклеймер

Эта статья несет информационный характер. Если вы наблюдаете схожие симптомы гипергидроза, обязательно обратитесь к врачу. Самолечение может ухудшить состояние, не принимайте никаких лекарств без рекомендации специалиста.

Как избавиться от потных ладоней

Есть несколько способов:

  • Использование антиперспирантов: Существуют специальные антиперспиранты для рук, которые помогают контролировать потоотделение.
  • Ионтофорез: Процедура, при которой ладони помещают в ванночку с водой, через которую пропускают слабый электрический ток, блокируя потовые железы.
  • Ботокс: Инъекции ботулинического токсина могут временно блокировать нервные сигналы, контролирующие потоотделение.
  • Лекарства: Некоторые медикаменты могут уменьшать потоотделение, влияя на центральную нервную систему или потовые железы напрямую.
  • Хирургическое вмешательство: В крайних случаях может быть рекомендована операция для удаления потовых желез или перерезания нервов, контролирующих потоотделение.

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