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Подводное кладбище: что находится на дне Большой голубой дыры

Анна Ярославская
5 августа 2025, 02:20
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Сейчас Большая голубая дыра является частью системы заповедников Белизского барьерного рифа, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Большая голубая дыра
Что находится на дне Большой голубой дыры / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Где находится Большая голубая Дыра
  • Как образовалось это чудо природы
  • Почему в карстовой воронке погибает все живое

В Карибском море расположена Большая голубая Дыра. Это одна из крупнейших известных подводных карстовых воронок в мире. Внутри это чудо природы похоже на настоящее подводное кладбище.

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Где находится Великая голубая дыра

Как пишет IFLscience, Большая голубая дыра расположена примерно в 70 километрах от побережья Белиза.

Воронка имеет ширину 318 метров и глубину 124 метра. Большая голубая дыра изначально образовалась как известняковая пещера, которая в конечном итоге затопилась из-за повышения уровня океана. Со временем свод пещеры обрушился, оставив зияющую пустоту на морском дне.

Сейчас Большая голубая дыра является частью системы заповедников Белизского барьерного рифа, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Она находится в рифовой системе, которую Чарльз Дарвин когда-то описал как "самый замечательный риф в Вест-Индии". Эта уникальная морская среда является домом для редких видов кораллов и других морских животных, включая вест-индских ламантинов, зелёных морских черепах, черепах бисса и головастых черепах, а также американских крокодилов, что делает её популярным местом для туристов, дайверов и любителей сноркелинга.

Кто-нибудь погружался на дно Большой голубой дыры

Одна из самых заметных экспедиций к Большой голубой дыре состоялась в 2018 году под руководством британского предпринимателя Ричарда Брэнсона, океанографа Фабьена Кусто и исследователя National Geographic Эрики Бергман.

"На глубине 91 метра можно было увидеть, как меняется скала там, где раньше была суша, а теперь - море. Это было одно из самых суровых напоминаний об опасности изменения климата, которое я когда-либо видел", - написал Брэнсон в своём блоге об экспедиции.

Что нашли на дне Большой голубой дыры

В Голубой дыре дайверы могут увидеть остатки сталактитов, свидетельствующие о том, что когда-то она была сухой пещерой.

Что касается морских существ, то внутренняя часть дыры относительно безжизненна. В основном это связано с отсутствием кислорода на малых глубинах.

В таких условиях жизнь невозможна, и морское дно усеяно останками морских существ, которые, вероятно, опустились слишком глубоко и задохнулись.

Брэнсон рассказал о наличии пластиковых бутылок на дне Большой Голубой Дыры.

"К сожалению, мы увидели на дне дыры пластиковые бутылки, что является настоящим бедствием для океана", - написал он.

Точное число жертв Большой голубой дыры неизвестно. Однако Эрика Бергман упомянула, что, предположительно, три человека пропали там без вести во время погружения. Во время экспедиции 2018 года она и её команда, вероятно, обнаружили останки двух из них.

Ранее Главред писал, что изменения климата и нарушение естественного гидрологического баланса приводят к исчезновению привычных для наших рек и озер рыб. Наибольшие потери несут те виды, которые зависят от быстрого течения и насыщенной кислородом воды. Детальнее читайте в материале: Украинцев предупредили об исчезновении известной рыбы: какой вид под угрозой.

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