Пора перепрятать: где категорически нельзя хранить деньги и драгоценности

Грабители всегда обращают внимание на эти места первыми.

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Где нельзя хранить деньги в доме / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Не все люди доверяют банкам, поэтому предпочитают хранить свои деньги и драгоценности дома, но всегда существует угроза вторжения воров.

Мы дадим практичные советы, где не хранить наличные и украшения, и как создать эффективные и надежные тайники для сохранности ваших сбережений.

Где категорически нельзя хранить деньги?

Ваше домашнее пространство – не самое надежное место для сокровищ. Существуют места, которые стоит избегать, чтобы минимизировать риски утраты или кражи ваших денег. Прежде всего, избегайте хранения денег в предсказуемых местах, таких как подушки, матрасы, и шкафы.

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Грабители всегда обращают внимание на эти места первыми. Также, оставлять деньги в ванной комнате, под раковиной или в туалетном бачке – решение рискованное, так как эти места подвержены влажности и частым посещениям домочадцев.

Плохой идеей будет хранить деньги на кухне, а именно в крупах - их легко высыпать на пол и проверить, лежат ли там ваши сбережения.

Где лучше всего хранить деньги в доме?

Существует несколько тайников, которые обеспечат надежное хранение ваших финансов. К примеру, внутренний карниз может стать отличным местом для хранения свернутых купюр, предоставляя доступ только вам.

Также, рассмотрите возможность установки небольшого сейфа, который можно закрепить к стене или полу в невидимом месте, что усилит уровень защиты ваших денег. Креативные подходы, такие как создание секретных отсеков в стенах или мебели, могут обеспечить дополнительный уровень безопасности.

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