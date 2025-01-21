"ПорЯдковий" или "порядкОвий" номер - как правильно: не все смогут дать ответ

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "порЯдковий" или "порядкОвий" номер
- Какой ошибки стоит избегать
Есть целый ряд слов в украинском языке, при употреблении которых можно запутаться и использовать неправильное ударение. К такому списку с уверенностью можно отнести и слово "порядковий".
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какое ударение правильно использовать в этом слове.
"Если вы изучали в школе химию, вы точно знаете, что каждый химический элемент имеет свой "порядковий" номер. Но если вы учили в школе украинский язык, это совсем не означает, что вы знаете правильное ударение в слове "порядковий". Сейчас многие удивятся, но в этом слове ударение падает на "о". Поэтому не "порЯдковий" номер, а "порядкОвый", - отметила Багний.
Смотрите видео о том, как правильно говорить - "порЯдковий" или "порядкОвий" номер:
@sametak1064 Ви впевнені, що ставите правильний наголос у слові "порядковий"? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" и "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.
Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать не получится.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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