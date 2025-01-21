"ПорЯдковий" или "порядкОвий" номер - как правильно: не все смогут дать ответ

Довольно часто в этом слове встречается распространенная ошибка, которой стоит избегать.

https://glavred.info/life/poryadkoviy-ili-poryadkoviy-nomer-kak-pravilno-ne-vse-smogut-dat-otvet-10632380.html Ссылка скопирована

Как правильно говорить - "порЯдковий" или "порядкОвий" номер/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "порЯдковий" или "порядкОвий" номер

Какой ошибки стоит избегать

Есть целый ряд слов в украинском языке, при употреблении которых можно запутаться и использовать неправильное ударение. К такому списку с уверенностью можно отнести и слово "порядковий".

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какое ударение правильно использовать в этом слове.

видео дня

"Если вы изучали в школе химию, вы точно знаете, что каждый химический элемент имеет свой "порядковий" номер. Но если вы учили в школе украинский язык, это совсем не означает, что вы знаете правильное ударение в слове "порядковий". Сейчас многие удивятся, но в этом слове ударение падает на "о". Поэтому не "порЯдковий" номер, а "порядкОвый", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "порЯдковий" или "порядкОвий" номер:

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" и "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать не получится.

Читайте также:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред