"Пошлость - имена из карточной игры": женщина дико поссорилась с мужем из-за имен близнецов

Одна будущая мама в поисках идеальных имен для своих девочек-близнецов решила вдохновиться карточной игрой, но будущий папа был категорически против.

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Женщина дико поссорилась с мужем из-за имен близнецов - потому что взяла из карточной игры / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В то время как одни родители обращаются за помощью в выборе имени для своих детей к близким, другие черпают вдохновение в любимых телешоу, книгах или играх. Одна будущая мама в поисках идеальных имен для своих девочек-близнецов решила вдохновиться карточной игрой, но ее идея не понравилась ее партнеру и их отцу. Об этом сообщает британский таблоид Mirror cо ссылкой на Reddit.

"Несколько месяцев назад я, 25-летний, и моя жена Кейли, 22 года, узнали, что у нас будут близнецы. Разумеется, мы были на седьмом небе от счастья и уже готовили детские комнаты и т.д. для наших прекрасных девочек, а также много говорили об именах и прочем. "Кейли предложила имена Белла и Сара, и хотя они довольно распространенные, мне они понравились, и они не попали в категорию подходящих, или, по крайней мере, я так думал. Сегодня пришла одна из подруг Кейли, Бриттани, и, конечно, спросила о девочках, а я рассказал ей об именах. Бриттани разразилась хохотом, а Кейли выглядела немного смущенной, поэтому я спросил, в чем дело", ‒ сказал он.

Девушка в ответ сказала мужчине, что Кейли точно взяла эти имена из карточной игры про лошадей-единорогов, в которую они часто играли подростками.

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Как только Бриттани ушла, мужчина высказал жене свои претензии по поводу имен, сказав, что это "пошло и откровенно нелепо". В ответ девушка закатила ссору ему ‒ мол, никто не узнает о таком и что "Белла" и "Сара" ‒ вполне обычные имена.

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