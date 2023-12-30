Признаки безвкусицы в одежде: стилист назвала главные "ошибки" в стиле

Безвкусная одежда может сразу рассказать, что у человека отсутствует чувство стиля, однако, чтобы не допустить такого мнения, необходимо знать о главных ошибках в стиле.
Стилист-блогер в ТикТок рассказала всё про признаки отсутвия вкуса в одежде.
Признаки безвкусицы в одежде
Стилист Юля Рябич рассказала, какие сочетания одежды выдают "плохой" вкус у человека. По ее словам, эти вещи могут испортить о вас впечатление.
Для начала Юлия назвала слепое копирование трендов. Она утверждает, что необходимо совмещать тренды с вечной классикой. Также большой ошибкой является использование вещей с лейблами. В частности, если они присутствуют на каждом предмете гардероба.
Также на отсутствие вкуса может указать совмещение несовместимых цветов и узоров. Болшое количество цветов и узоров в образе выглядит неаккуратно. Также на неаккуратность указывает использование одежды не по размеру, это касается как маленькой одежды, так и большой.
И конечно, большое количество аксессуаров. Они могут испортить любой образ и сделать его безобразным. Вишенка на торте - отсутствие следования каким-либо дресс-кодам. Это говорит о том, что у человека нет вкуса в одежде.
Смотрите видео о главных ошибках в стиле:
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