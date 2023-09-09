Психолог Наталья Холоденко рассказала, что такое судьба и есть ли она вообще

Известный в Украине психолог Наталя Холоденко рассказала, есть у человека судьба или нет.

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Что такое судба и есть ли она вообще / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Такие сложные вопросы как судьба и предначертанность жизни - не имеют никаких весомых доказателств. В судьбу, как и в Бога - кто-то верит, а кто-то нет. Психолог Наталя Холоденко рассказала о том, как она видит есть ли судьба или всё зависит от нас.

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Что такое судьба и есть ли она вообще

Многие люди различные неудачи в жизни или её не совсем счастливый ход привыкли называть судьбой. Также многие считают, что спокойно плыть по течению жизни - это проявление доверия к своей судьбе.

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Известный в Украине психолог Наталья Холоденко считает, что в жизни человека фраза о доверии судьбе - указывает на безответственность.

Что такое доверять Богу и судьбе? Откуда ты знаешь, что Бог согласен с тем, как ты поступаешь? Это же фантазия, - утверждает Наталья Холоденко.

Наталя Холоденко убеждена - не всеё в жизни зависит от человека, однако многое всё же зависит, а значит - вариантов той самой судьбы есть огромная масса, на которую влиять может сам человек.

Есть 150 вариантов твоей судьбы и откуда ты знаешь, что ты проживаешь самый лучший. Люди снимают ответственность (с себя за свою жизнь), вариантов судьбы, я уверенна, очень много, - сделала вывод Наталя.

Смотрите видео о том, есть ли у человека судьба:

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