"Разрубил зеЛень": засветившийся с Зеленским козак метит в депутаты

Козак, разрубивший огурец на руке президента, решил стать депутатом Запорожского горсовета.
Советница главы Запорожской областной госадминистрации по вопросам реализации гендерной политики Татьяна Ковылина сообщила, что козак Андрей Лозовой, который разрубил огурец на руке президента Владимира Зеленского, идет в политику.
Лозовой является кандидатом в депутаты горсовета, говорится на странице Ковылиной в Facebook.
Советница главы ОГА добавила, что козак вошел в команду "Справжніх дій".
В соцсети бурно отреагировали на то, что Лозовой решил податься в политику.
"Испанский стыд!" – написала Олена Шевченко.
"…разрубил зеЛень...", – пошутила Олександра Савченко.
"Мне кажется, молодых мощных реформаторов вскоре будут вешать на фонарях...", – поделился мнением Олександр Коваленко.Читайте такжеДепутат "присвоил" костюм Порошенко – СМИ
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. В частности, президент был в Запорожье на острове Хортица, там козак саблей разрубил огурец, который лежал на руке украинского лидера.