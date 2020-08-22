"Разрубил зеЛень": засветившийся с Зеленским козак метит в депутаты

Козак Андрей Лозовой, засветившийся с Владимиром Зеленским, метит в депутаты / Скриншот

Советница главы Запорожской областной госадминистрации по вопросам реализации гендерной политики Татьяна Ковылина сообщила, что козак Андрей Лозовой, который разрубил огурец на руке президента Владимира Зеленского, идет в политику.

Лозовой является кандидатом в депутаты горсовета, говорится на странице Ковылиной в Facebook.

Советница главы ОГА добавила, что козак вошел в команду "Справжніх дій".

В соцсети бурно отреагировали на то, что Лозовой решил податься в политику.

"Испанский стыд!" – написала Олена Шевченко.

"…разрубил зеЛень...", – пошутила Олександра Савченко.

"Мне кажется, молодых мощных реформаторов вскоре будут вешать на фонарях...", – поделился мнением Олександр Коваленко.Читайте такжеДепутат "присвоил" костюм Порошенко – СМИ

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. В частности, президент был в Запорожье на острове Хортица, там козак саблей разрубил огурец, который лежал на руке украинского лидера.