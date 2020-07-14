Развод и влияние на детей: 10 последствий

Когда в него вовлечены дети, развод может быть особенно болезненным.

Развод - процесс не из легких. От него страдают и взрослые, принявшие такое решение, и, конечно, дети. Когда в него вовлечены дети, развод может быть особенно болезненным.

Правда в том, что развод влияет на детей - иногда не так, как вы этого ожидаете. Если вы чувствуете себя подавленным, напомните себе, что вы делаете то, что подходит для вас и вашей семьи. Двигаясь вперед, старайтесь изо всех сил планировать, понимать потенциальные предупреждающие знаки и делать себя эмоционально доступным для своего ребенка.

Тем не менее, давайте рассмотрим некоторые способы, которыми ваш ребенок может выразить свои чувства, связанные с разводом.

1. Злость

Дети могут злиться из-за развода. Гнев может появится в любом возрасте, но он особенно присутствует у детей школьного возраста и подростков. Эти эмоции могут возникать из-за чувства покинутости или потери контроля. Гнев может даже быть направлен внутрь, поскольку некоторые дети обвиняют себя в разводе своих родителей.

2. Изоляция

Вы также можете заметить, что ваш социальный ребенок стал довольно застенчивым или замкнутым. Они, вероятно, думают и чувствуют много прямо сейчас. Они могут казаться незаинтересованными или даже бояться социальных ситуаций, например, гулять с друзьями или посещать школьные мероприятия.

Низкая самооценка ассоциируется как с разводом, так и с социальной отстраненностью, поэтому повышение уверенности вашего ребенка и внутреннего диалога может помочь ему снова выйти из своей скорлупы.

3. Учеба

В академическом плане дети, пережившие развод, могут получать более низкие оценки. Эти эффекты можно увидеть уже в 6 лет, но они могут быть более заметными, когда дети достигают возраста 13-18 лет.

Существует несколько возможных причин этой связи, в том числе то, что дети могут чувствовать себя забытыми, подавленными или отвлеченными из-за усиливающегося конфликта между их родителями. Со временем, меньший интерес к учебе на уровне старшей школы может просачиваться к меньшему интересу с дальнейшим образованием в целом.

4. Тревога разделения

У детей младшего возраста признаки разлуки могут проявляться через повышенный плач или "прилипание". Такое поведение характерно для возраста от 6 до 9 месяцев и проходит через 18 месяцев.

Тем не менее, дети более старшего возраста могут скучать или просить встречу с другим родителем, когда его нет рядом.

5. Регресс

Малыши и дошкольники в возрасте от 18 месяцев до 6 лет могут вернуться к таким привычкам, как прилипание, ночное недержание мочи, сосание большого пальца и истерики.

Если вы заметили регрессию, это может быть признаком повышенного стресса для вашего ребенка или его трудности связанные с новыми обстоятельствами. Такое поведение может вызывать беспокойство - и вы можете не знать, с чего начать, помогая малышу. Ключи здесь - постоянное заверение и последовательность в окружающей среде - действия, которые заставляют вашего ребенка чувствовать себя в безопасности.

Дети в большинстве возрастных групп также сталкиваются с проблемами сна / 1zoom.ru

6. Смена режима

Одно исследование 2019 года ставит вопрос о том, несут ли дети буквально вес развода. Хотя индекс массы тела (ИМТ) у детей не оказывает немедленного воздействия, ИМТ со временем может быть "значительно" выше, чем у детей, которые не пережили развод. И эти эффекты особенно отмечены у детей, которые испытывают разлуку до достижения 6 лет.

Дети в большинстве возрастных групп также сталкиваются с проблемами сна, которые могут способствовать увеличению веса.

Кроме того, сон нарушается из-за ночных кошмаров или веры в монстров или других фантастических существ, которые вызывают чувство беспокойства перед сном.

7. Выбор

Когда родители дерутся, исследования показывают, что дети переживают когнитивный диссонанс и конфликт лояльности. Это просто причудливый способ сказать, что им неудобно занять нейтральную позицию, не зная, стоит ли им встать на сторону одного родителя или другого.

Дети могут также показать их дискомфорт болями в животе или головными болями.

Конфликт лояльности может стать еще более выраженным с возрастом детей, что в конечном итоге приведет к полному разрыву в контакте с одним из родителей (хотя выбранный родитель может со временем меняться).

8. Депрессия

Хотя вначале ребенок может чувствовать себя расстроенным, исследования показывают, что дети, родители которых развелись, имеют риск развития клинической депрессии. Что еще более важно, некоторые из них также подвергаются более высокому риску попыток самоубийства.

Хотя эти проблемы могут повлиять на детей любого возраста, они, как правило, более заметны среди детей в возрасте 11 лет и старше. И, по данным Американской академии педиатрии, мальчики могут подвергаться большему риску суицидальных мыслей, чем девочки.

По этой причине чрезвычайно важно заручиться помощью лицензированного специалиста по психическому здоровью.

9. Рискованное поведение

Злоупотребление алкоголем и наркотиками, агрессивное поведение и раннее знакомство с сексуальной активностью также возможны. Например, исследования показывают, что девочки-подростки, как правило, занимаются сексом в более раннем возрасте, когда они растут без отца.

Исследования не показывают такой же риск для мальчиков. И этот ранний "сексуальный дебют" можно объяснить несколькими факторами, в том числе измененными представлениями о браке и мыслями о деторождении.

Дети, родители которых развелись, имеют риск развития клинической депрессии / Интерфакс

10. Борьба отношений

Наконец, исследования показывают, что когда родители разводятся, есть большая вероятность, что их дети окажутся в том же положении, что и взрослые. Идея заключается в том, что раскол между родителями может изменить отношение ребенка к отношениям в целом. Они могут быть менее воодушевлены, чтобы вступать в долгосрочные, преданные отношения.

И переживание развода показывает детям, что есть много альтернатив семейным моделям. Исследование также показывает, что дети могут предпочесть сожительство (совместное проживание без брака) браку.