Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

Андрей Ганчук
10 февраля 2025, 05:30
53
Попробуйте разгадать веселую и очень простую головоломку – даже не понадобится много усилий, чтобы отыскать на картинке овечку среди множества единорогов.
Главное
Найдите овечку за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного расслабиться и переключиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать смекалку и приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти овечку среди единорогов.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Нужно внимательно посмотреть на картинку, и овечку удастся найти.

На картинке – множество единорогов. Они все одинаковые. Где-то среди единорогов спряталась овечка, которую нам и предстоит искать.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете овечку / Jagranjosh

Не удалось найти овечку? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, потом вправо и немного ниже. Правильные ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если удалось найти овечку, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где большое количество букв M, нужно найти одну-единственную W. На разгадку дается всего 11 секунд.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке множество вишен, и наша задача – отыскать среди них один-единственный томат.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке нарисовано много, казалось бы, одинаковых ключей. Но есть ключ, который отличается от всех. Его нам и надо отыскать за 11 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

06:58Мир
Российская армия атаковала "Шахедом" Сумы: горят машины на стоянке

Российская армия атаковала "Шахедом" Сумы: горят машины на стоянке

23:35Украина
Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

22:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Сложное лечение": предательница Королева спасает невестку и потратит миллионы

"Сложное лечение": предательница Королева спасает невестку и потратит миллионы

"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - исполнение желаний, Скорпионам - большой успех

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - исполнение желаний, Скорпионам - большой успех

Последние новости

06:58

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

04:30

Почему во взрослом возрасте время летит быстрее: ученые дали объяснение феномену

03:32

Розыск и задержание военнообязанных: появилось разъяснение насчет прав ТЦК

02:30

9 продуктов, которые стоит поскорее выбросить из холодильника

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:00

"Никакой ценности": Павел Зибров признался, как воспринимает хейтеров

09 февраля, воскресенье
23:35

Российская армия атаковала "Шахедом" Сумы: горят машины на стоянкеФото

22:57

"Нет никаких планов": у Трампа сделали заявление о вторжении в Канаду

22:26

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

Реклама
21:45

Некоторые даже не догадываются: как и сколько можно хранить треснувшие яйца

21:32

РФ выбрала новую цель: в ВСУ дали тревожный прогноз о продвижении врага

21:07

Ответ на загадку найден: почему носки постоянно рвутся на пятках

21:05

Василий Вирастюк показал свою молодую красавицу-жену - детали

20:24

Отключения 10 февраля: украинцам назвали время ограничения энергоснабжения

20:19

Надо ли стирать новые вещи после покупки: эксперт удивил ответом

20:11

Влупит до -10 градусов: синоптик дал прогноз на следующую неделю в Украине

19:36

Москва теряет три колонии и не знает, что делатьмнение

19:30

Переговоры Трампа с Путиным и конец войны: главные новости Украины (дайджест)

19:28

"Потеряем армию": Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине

19:13

Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

Реклама
19:07

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

18:30

Инна Белень отреагировала на дерзкое заявление Терена об их отношениях

18:29

Возвращение захваченных РФ территорий: Зеленский раскрыл тревожный сценарий

18:29

Год, когда закончится война: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Путиным

18:19

Все для других: 5 самых щедрых знаков зодиака

18:04

Зеленский предположил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры

17:27

"Поставить Путина на колени": экс-советник НАТО раскрыл путь завершения войны

16:59

"Есть все возможности": Зеленский сделал заявление о завершении войны в 2025-м

16:53

Трамп готовит торговую войну против ЕС: какая цель США и как это повлияет на УкраинуВидео

16:33

"Сделали фантастическое": ВСУ помешали оккупантам вывесить триколор в Торецке

16:25

Дроны взорвали топливные резервуары НПЗ: СМИ о мощных прилетах на юге РФ

16:12

В Киеве платежки за воду "выросли" в 4 раза: водоканал говорит о сбое в системе

15:45

Что класть в лунку при посадке клубники весной: урожай приятно удивит

15:30

Кто на самом деле написал Библию: ученые впервые назвали автора

15:26

"Морозы продолжаются": где в Украине 10 февраля будет холоднее и теплее всего

15:25

Россияне пытались спасти пилота сбитого Су-25: ВСУ подбили вертолет РФ

15:08

Кто контролирует Торецк: в ВСУ сделали заявление и раскрыли детали

14:42

Переговоры пошли не по плану: стали известны детали разговора Путина и Трампа

14:14

"Хуже отбора, думала, не увижу": украинские артисты разнесли Нацотбор 2025

14:05

Когда в Украине отменят военное положение и проведут выборы: в Раде ответили

Реклама
13:51

Враг атаковал в Купянском районе и пытался перейти Оскол: ВСУ нанесли удар

13:21

Штраф 34 тысячи и лишение прав: в Украине вводят новые наказания для водителей

13:05

Звезда сериала "Эмили в Париже" показала чувственные фото с новорожденной дочерью

13:05

Иначе РФ будет обеспечен триумф: Борис Джонсон назвал способ спасения Украины

13:02

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля

12:48

"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

12:48

Как остановить Путина и закончить войну: генерал США назвал условие

12:43

Большинство делает критическую ошибку: почему яйца нужно варить 32 минуты

12:30

Как избавиться от хвоща на грядках: опытные садоводы раскрыли действенные хитростиВидео

12:28

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 февраля: Близнецам - возможность, Ракам - прибыль

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять