Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

Когда нужно немного расслабиться и переключиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать смекалку и приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти овечку среди единорогов.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Нужно внимательно посмотреть на картинку, и овечку удастся найти.
На картинке – множество единорогов. Они все одинаковые. Где-то среди единорогов спряталась овечка, которую нам и предстоит искать.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти овечку? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, потом вправо и немного ниже. Правильные ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где большое количество букв M, нужно найти одну-единственную W. На разгадку дается всего 11 секунд.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке множество вишен, и наша задача – отыскать среди них один-единственный томат.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке нарисовано много, казалось бы, одинаковых ключей. Но есть ключ, который отличается от всех. Его нам и надо отыскать за 11 секунд.
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