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Ребус для тех, у кого отличное зрение: нужно за 12 секунд найти магнит

Андрей Ганчук
2 июля 2024, 05:55
32
Попробуйте разгадать веселую головоломку – среди собак, которые играют на поляне, потерялся магнит, который нам и нужно будет быстро отыскать.
Главное
Найдите магнит за 12 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии помогут расслабиться и отвлечься от повседневных дел. На этот раз нам нужно разгадать ребус, где среди собак придется искать потерянный магнит.

Головоломка от Jagranjosh заставит как задуматься, так и повеселиться. На первый взгляд, собаки просто играют на поляне в парке и сложно заметить магнит. Однако он там действительно есть, надо просто внимательнее смотреть.

На картинке – собаки, которые играют между собой. На поляне разные предметы, а неподалеку от собак можно увидеть даже белку и мышку. Наша задача – найти магнит.

видео дня

Дается всего 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете магнит / Jagranjosh

Не удалось найти магнит? Ловите подсказку: посмотрите в левый угол, где далматинец. Магнит рядом с ним. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете магнит / Jagranjosh

Попробуйте поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти черепаху за 8 секунд. Черепаха спряталась в совершенно неожиданном месте.

Также вашему вниманию предлагаем ребус для тех, у кого зрение ястреба. На оранжевой картинке нужно будет отыскать морскую звезду. Она очень хорошо спрятана среди крабов.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение орла. Среди четырех котов, которые смотрят на необычное небо, нужно найти кусочек пиццы. На разгадку дается целых 12 секунд.

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