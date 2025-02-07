Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти овечку

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, но каждая из них помогает потренировать смекалку. На этот раз нам надо будет найти овечку среди коз.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы найти овечку, необходимо внимательно рассмотреть картинку и разобраться, где она может быть.
На картинке – множество коз. Наша задача – найти среди них овечку.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти овечку? Ловите подсказку: посмотрите по центру и немного левее. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно среди множества букв M найти W. Отыскать правильную букву надо за 11 секунд.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке нарисовано множество вишен, и нам нужно найти среди них томат.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке большое количество, казалось бы, одинаковых ключей. Однако нужно найти особенный ключ, который не похож на другие.
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