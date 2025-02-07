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Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти овечку

Андрей Ганчук
7 февраля 2025, 05:30
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Попробуйте разгадать интересную и веселую головоломку – среди множества коз нужно попробовать найти хорошо спрятавшуюся на картинке овечку.
Главное
Найдите за 5 секунд овечку среди коз / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, но каждая из них помогает потренировать смекалку. На этот раз нам надо будет найти овечку среди коз.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы найти овечку, необходимо внимательно рассмотреть картинку и разобраться, где она может быть.

На картинке – множество коз. Наша задача – найти среди них овечку.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете овечку / Jagranjosh

Не удалось найти овечку? Ловите подсказку: посмотрите по центру и немного левее. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если удалось найти овечку, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно среди множества букв M найти W. Отыскать правильную букву надо за 11 секунд.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке нарисовано множество вишен, и нам нужно найти среди них томат.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке большое количество, казалось бы, одинаковых ключей. Однако нужно найти особенный ключ, который не похож на другие.

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