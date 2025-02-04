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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти змею

Андрей Ганчук
4 февраля 2025, 05:45
58
Попробуйте разгадать загадочную, но интересную оптическую иллюзию – змею отыскать будет достаточно сложно, ведь ее на картинке будто бы и нет.
загадка
Найдите змею за 6 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет потренировать смекалку и провести хорошо время в компании семьи и друзей. На этот раз нам нужно найти змею.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно смотреть на картинку и разобраться, в чем фишка.

На картинке – густой зеленый лес. Где-то там и прячется змея, которую нам нужно найти.

видео дня

Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете змею / Jagranjosh

Не удалось найти змею? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом левее и чуть ниже. Змея возле дерева слева. Кожа змеи практически сливается с цветом подножия дерева, поэтому загадку так сложно разгадать. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если удалось найти змею, у вас великолепная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество букв M. Нам же нужно найти среди них одинокую W.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, где очень много снеговиков, нужно отыскать медведя. На разгадку дается всего 5 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке – жених и невеста, которые негодуют. Причина – куда-то пропало обручальное кольцо. Нам нужно помочь им найти кольцо лишь за 5 секунд.

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