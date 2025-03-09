Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти кролика

Разгадайте интересную, но достаточно запутанную оптическую иллюзию – среди множества котов нужно найти одного-единственного спрятавшегося кролика.

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Найдите кролика за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет либо задуматься, либо улыбнуться. Оптические иллюзии можно разгадывать в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти кролика.

Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но, чтобы ее разгадать, придется немного подумать. На рисунке много разных котов, и где здесь кролик – большой вопрос.

На картинке – коты, с разного цвета шерстью. Где-то среди них прячется кролик. Наша задача – его найти.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете кролика / Jagranjosh

Не удалось найти кролика? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, потом ниже и чуть правее. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли кролика, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества цифр, которые показаны в неправильной форме, нужно отыскать 24. Причем всего за 5 секунд.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Здесь нужно проявить меткость и смекалку: на картинке, где много цифр 9, есть одна 8. Ее надо найти лишь за 3 секунды.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке множество похожих друг на друга снеговиков. Среди них спрятался медведь, которого нам и предстоит искать.

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