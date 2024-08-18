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С носками надо быть осторожным: что запрещено надевать в Японии

Юлия Закрепа
18 августа 2024, 02:22
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Что нельзя делать туристам в Японии - блогер рассказала о странных привычках и традициях жителей страны.
С носками надо быть осторожным: что запрещено надевать в Японии
Что нельзя делать туристам в Японии / коллаж: Главред, фото: unsplash

Путешествуя в разные страны, важно заранее проверить, есть ли какие-то правила или обычаи, которых вы должны придерживаться. Иногда правила могут казаться довольно очевидными в некоторых странах, а в других очень странными. Однако, чтобы не обидеть жителей Японии, стоит придерживаться.

Ежегодно Япония принимает около 30 миллионов иностранных туристов, но не все придерживаются традиционных правил одежды в стране. Инфлюенсер по путешествиям в своем TikTok рассказала полезные советы, передает издание Mirror.

Поскольку Япония является очень консервативной страной, Грейс рассказала, что любая открытая одежда запрещена.

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"Следует избегать безрукавок, шорт и мини-юбок, особенно во время посещения святынь и храмов, потому что важно отметить, что это не только туристические объекты, а религиозные места", - отметила блогер.

Она также посоветовала женщинам не носить одежду с декольте. Если человек выберет одежду, где будет много открытого тела, тогда местные жители обязательно заметят вас и осудят. И по тем же причинам важно, чтобы на ваших джинсах не было дыр, если вы решите их носить.

"Здесь также можно редко увидеть мужчин или женщин в шортах или шлепанцах. С носками тоже надо быть осторожными. Вы не увидите много людей в обуви и без носков. Это потому, что во многих заведениях требуют снимать обувь при входе. Что касается ваших носков, убедитесь, что они относительно новые и чистые, не моют пятен и дыр, поскольку это означает антисанитарию и непристойность в такой стране, как Япония", - пояснила Грейс.

Известно, что большинство японских мужчин вообще не носят шорты, только при условии, если они не занимаются спортом. Женщины не показывают своих плеч, живота или декольте и большинство не носят леггинсы, если они не занимаются физической активностью.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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