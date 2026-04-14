Самый короткий тест на IQ из 3 вопросов: справились лишь 17%

Необычный когнитивный тест, состоящий всего из трех задач, вновь набирает популярность и заставляет сомневаться даже уверенных в себе людей.
Несмотря на простоту формулировок, пройти его полностью удается лишь небольшой части участников. Об этом пишет Mirror.
В чем особенность самого короткого теста
Тест на когнитивное отражение был разработан профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком еще в 2005 году. В исследовании приняли участие более 3000 человек с разным уровнем образования, однако только 17% смогли правильно ответить на все три вопроса.
Главная сложность теста таится не в математике, а в способности подавить первый, интуитивный ответ. Именно он чаще всего оказывается неверным.
Почему большинство ошибается
По словам автора методики, задания выглядят "простыми" лишь на первый взгляд. Они провоцируют мгновенную реакцию и человек отвечает, не проверяя логику.
Чтобы справиться с тестом, необходимо остановиться и пересмотреть очевидное решение.
Какие вопросы ставят в тупик
Участникам предлагают решить всего три задачи:
- Бита и мяч стоят вместе 1,10 доллара. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?
- Пять станков делают пять деталей за пять минут. Сколько времени нужно 100 станкам, чтобы сделать 100 деталей?
- Кувшинки в озере удваиваются каждый день. Если они покрывают все озеро за 48 дней, когда они покроют половину?
Интересно, что большинство дает одинаковые, но ошибочные ответы: 10 центов, 100 минут и 24 дня. Однако после внимательного разбора оказывается, что верные решения совсем другие: 5 центов, 5 минут и 47 дней.
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
