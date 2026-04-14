Самый короткий тест на IQ из 3 вопросов: справились лишь 17%

Всего три задачи, но пройти их удается немногим. Короткий тест на IQ показывает, как легко мозг поддается обманчивым решениям.

Тест на когнитивное отражение был разработан профессором Массачусетского технологического института

Вы узнаете:

Почему даже умные люди дают неверные ответы

В какой момент мозг подсовывает неверный ответ

В чем секрет тех, кто решает тест без ошибок

Необычный когнитивный тест, состоящий всего из трех задач, вновь набирает популярность и заставляет сомневаться даже уверенных в себе людей.

Несмотря на простоту формулировок, пройти его полностью удается лишь небольшой части участников. Об этом пишет Mirror.

В чем особенность самого короткого теста

Тест на когнитивное отражение был разработан профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком еще в 2005 году. В исследовании приняли участие более 3000 человек с разным уровнем образования, однако только 17% смогли правильно ответить на все три вопроса.

Главная сложность теста таится не в математике, а в способности подавить первый, интуитивный ответ. Именно он чаще всего оказывается неверным.

Почему большинство ошибается

По словам автора методики, задания выглядят "простыми" лишь на первый взгляд. Они провоцируют мгновенную реакцию и человек отвечает, не проверяя логику.

Главная сложность теста таится не в математике, а в способности подавить интуитивный ответ / Фото: Pexels

Чтобы справиться с тестом, необходимо остановиться и пересмотреть очевидное решение.

Какие вопросы ставят в тупик

Участникам предлагают решить всего три задачи:

Бита и мяч стоят вместе 1,10 доллара. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

Пять станков делают пять деталей за пять минут. Сколько времени нужно 100 станкам, чтобы сделать 100 деталей?

Кувшинки в озере удваиваются каждый день. Если они покрывают все озеро за 48 дней, когда они покроют половину?

Интересно, что большинство дает одинаковые, но ошибочные ответы: 10 центов, 100 минут и 24 дня. Однако после внимательного разбора оказывается, что верные решения совсем другие: 5 центов, 5 минут и 47 дней.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года.

