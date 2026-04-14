Самый короткий тест на IQ из 3 вопросов: справились лишь 17%

Константин Пономарев
14 апреля 2026, 11:16
Всего три задачи, но пройти их удается немногим. Короткий тест на IQ показывает, как легко мозг поддается обманчивым решениям.
Тест на когнитивное отражение был разработан профессором Массачусетского технологического института
Тест на когнитивное отражение был разработан профессором Массачусетского технологического института / Коллаж Главред, фото: Pexels, Shutterstock

Вы узнаете:

  • Почему даже умные люди дают неверные ответы
  • В какой момент мозг подсовывает неверный ответ
  • В чем секрет тех, кто решает тест без ошибок

Необычный когнитивный тест, состоящий всего из трех задач, вновь набирает популярность и заставляет сомневаться даже уверенных в себе людей.

Несмотря на простоту формулировок, пройти его полностью удается лишь небольшой части участников. Об этом пишет Mirror.

В чем особенность самого короткого теста

Тест на когнитивное отражение был разработан профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком еще в 2005 году. В исследовании приняли участие более 3000 человек с разным уровнем образования, однако только 17% смогли правильно ответить на все три вопроса.

Главная сложность теста таится не в математике, а в способности подавить первый, интуитивный ответ. Именно он чаще всего оказывается неверным.

Почему большинство ошибается

По словам автора методики, задания выглядят "простыми" лишь на первый взгляд. Они провоцируют мгновенную реакцию и человек отвечает, не проверяя логику.

Главная сложность теста таится не в математике, а в способности подавить интуитивный ответ
Главная сложность теста таится не в математике, а в способности подавить интуитивный ответ / Фото: Pexels

Чтобы справиться с тестом, необходимо остановиться и пересмотреть очевидное решение.

Какие вопросы ставят в тупик

Участникам предлагают решить всего три задачи:

  • Бита и мяч стоят вместе 1,10 доллара. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?
  • Пять станков делают пять деталей за пять минут. Сколько времени нужно 100 станкам, чтобы сделать 100 деталей?
  • Кувшинки в озере удваиваются каждый день. Если они покрывают все озеро за 48 дней, когда они покроют половину?

Интересно, что большинство дает одинаковые, но ошибочные ответы: 10 центов, 100 минут и 24 дня. Однако после внимательного разбора оказывается, что верные решения совсем другие: 5 центов, 5 минут и 47 дней.

Ранее Главред писал, что если вам нравятся такие задачи, то у нас есть и другие головоломки. Например, вы можете испытать свои силы в детской головоломке со спичками, которую решат не все взрослые.

Также вы можете пройти супертест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 секунд.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Новости партнеров

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

13:18Синоптик
Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

12:12Украина
Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

11:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Последние новости

13:28

Все время дерутся: в СМИ попали подробности жизни в семье Уильяма и Кейт

13:18

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

13:17

Телеканал ТЕТ представил нового ведущего программы "Караоке на Майдане"

12:32

Рада готовит новые правила для ТЦК: что нужно знать украинцам

12:21

В Украине прогнозируют новый скачок цен: в НБУ объяснили, почему все снова подорожает

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгахКто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах
12:12

Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

12:11

Чем подкормить вишню для сладких и крупных ягод: рекордный урожай гарантирован

12:07

Требует "вернуть" планету: в NASA ответили на письмо девочки

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Реклама
11:24

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

11:16

Самый короткий тест на IQ из 3 вопросов: справились лишь 17%

11:14

Когда сажать георгины в Украине: названы сроки и идеальные сорта по регионамВидео

11:11

"Уже все заметили": Наталка Денисенко смело показала животик

11:11

Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

11:02

Нельзя определенные флаги: какие правила вводят организаторы Евровидения

10:59

Зачем на самом деле кошкам усы: скрытые функции, о которых знают далеко не все

10:47

100 дней Буданова на Банковой: ключевые решения и первые результаты

10:35

РФ атаковала большой областной центр: "Шахед" влетел в админздание

10:24

Евровидение 2026: Украина провалилась в рейтинге букмекеровВидео

10:08

Гороскоп на завтра, 15 апреля: Ракам - трудности, Водолеям - неожиданность

Реклама
10:07

"Четвертая стадия": дочь Нины Матвиенко откровенно заговорила о ее болезни

10:05

Зачем в фарш добавляют одно яблоко: этот трюк удивит даже опытных кулинаров

09:46

Мощный взрыв, есть раненый: в Броварах произошел теракт

09:41

Оккупанты под обстрелами: зафиксированы прилеты и блэкауты

09:37

Дроны ударили по Измаилу: повреждено судно, горели автобусы и домаФото

09:00

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе

08:42

Что означает выражение "козел отпущения" и откуда оно произошло: знают единицы

08:38

Карта Deep State обновлена: россияне продвинулись сразу в трёх местах

07:58

Джей Ди Венс стал чёрным ангелом неудачи: Фесенко очертил его перспективымнение

07:43

Цены на нефть могут обновить максимум: в США назвали сроки пика

06:50

"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на ХарьковФото

05:55

Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

05:11

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

04:51

Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

04:30

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое началоВидео

03:00

Испортят вкус и посуду: какие продукты нельзя готовить в нержавеющей сталиВидео

02:24

Можно ли отвечать на "Христос воскрес!" фразой "Воскреснет Украина!" - ответ ПЦУ

13 апреля, понедельник
23:58

Больше F-16 и не только: Федоров анонсировал мощный пакет помощи, что известно

23:53

Врежет -5: в Украине объявили штормовое предупреждение

23:01

Дело не в экономии света: что будет, если оставлять зарядку в розеткеВидео

Реклама
22:30

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

22:10

Не только для коктейлей: 8 неожиданных способов использования водки в быту

22:00

Сутки под влиянием контрастов: какие капризы подготовила погода для Днепра

21:22

Не только бусы: как украинцы создавали идеал женской красоты 200 лет назад

21:12

РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

20:14

Какие сериалы посмотреть на выходных: подборка фильмов, которые держат в напряжении с самого начала

19:46

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

19:29

Какой картофель сажать в 2026 году — лучшие сорта для большого урожая

19:23

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

19:10

Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадярамнение

