Секрет в правой ладони: как по линиям на руке определить количество браков

Люди верят в то, что они женятся один раз и на всю жизнь, однако, это не всегда так. Главред выяснил, как по линиям на руках определить количество браков.

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Как по линиям на руке определить количество браков - что означает "линия сердца" / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Когда дело доходит до брака, многие люди надеются прожить вместе всю жизнь, но очень немногие могут прожить мирно десятки лет, а некоторые могут даже развестись. Всемирно известная преподавательница Таро и хиромантии Эллен Голдберг в своем видео в YouTube отметила, что линии на руке могут рассказать о силе любви и даже о количестве браков.

Как определить количество браков по линиям на руке

Отмечается, что количество браков можно определить по линии сердца на ладони. Обычно, каждая короткая горизонтальная линия, которая пересекает линию сердца, указывает на возможный брак или серьезные отношения.

По ее словам, каждая линия на руке - это то, что запоминается умом, и поэтому события из жизни человека отражаются на линиях на руке.

"Есть два места, где мы видим вещи, связанные с любовью и браком, и одно из них - на горе Венеры, которая, как мы знаем, очень озабочена любовью. Иногда вы видите только одну очень длинную линию, и это было бы большой удачей. Это означало бы, что в жизни есть одна глубокая, настоящая любовь", - отмечает она.

Кроме того, она отметила, что нужно обращать внимание на то, где эти линии начинаются.

Фото: ТСН.ua

"Чтобы определили время (возраст в котором человек влюбился - ред.) на этих линиях, мы мысленно проводим невидимую линию к линии жизни и отмечаем возраст, в котором она начинается и заканчивается. Тогда вы знаете, в каком возрасте эта линия или влияние человека заканчивается.", - добавляет Эллен Голдберг.

Линия брака ближе к здоровью указывает на ранний брак. Если она проходит посередине, то брачный возраст будет примерно 25-30 лет. Линия брака возле мизинца указывает на брачный возраст после 35 лет.

Смотрите видео о том, как по линиям на руках определить количество браков:

Кто такая Эллен Голдберг Эллен Голдберг - всемирно известная преподавательница Таро и пальмистики. Она является основательницей и директором Школы Оракулов и преподает в Открытом Центре Нью-Йорка с 1986 года. Она также является психотерапевтом и имеет частную терапевтическую практику в Нью-Йорке уже более 30 лет.

Если есть две одинаковые длинные линии, то это свидетельствует о двух браках, если есть две одинаковые линии с прерванной первой линией, то это свидетельствует о втором браке после смерти первого. Если две линии соединены вместе, то это означает, что человек будет иметь отношения с двумя людьми одновременно.

Человек с тонкой линией брака может привести к разводу. Если линия крайняя и толстая от середины, это показывает возможность развода. Если линия брака скована цепью, то это показывает смерть одного из партнеров по жизни. Линия под мизинцем показывает неудачный брак.

Также, эти линии можно найти на обеих руках.

"Линии на рецессивной руке покажут, кто поражает ваше сердце, а линии на доминантной руке покажут, на чье сердце вы будете иметь влияние. Самое большое удовольствие - найти линии одинаковой силы на обеих руках одновременно, потому что это показывает, что влияние идет туда и обратно в равной степени. Но часто бывает так, что кто-то любит больше, а кто-то меньше, и вы сможете увидеть это по руке", - делает вывод эксперт по хиромантии.

Она акцентирует на том, что если "линии любви" начинаются в начале жизни, возле большого пальца, и там, где начинается линия жизни, это означает, что этот участок - ранний период жизни.

"Следовательно, на этих линиях могут быть друзья и, безусловно, семья. Обратите внимание, что можно иметь более одной линии. Чем ближе линия к линии жизни, тем интимнее отношения. Чем отношения между противоположными полами более дружеские", - резюмирует Эллен Голдберг.

Смотрите видео о том, что означают линии на руках:

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