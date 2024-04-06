УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Секрет в правой ладони: как по линиям на руке определить количество браков

Юрий Берендий
6 апреля 2024, 03:34
Люди верят в то, что они женятся один раз и на всю жизнь, однако, это не всегда так. Главред выяснил, как по линиям на руках определить количество браков.
Секрет в правой ладони: как по линиям на руке определить количество браков
Как по линиям на руке определить количество браков - что означает "линия сердца" / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Когда дело доходит до брака, многие люди надеются прожить вместе всю жизнь, но очень немногие могут прожить мирно десятки лет, а некоторые могут даже развестись. Всемирно известная преподавательница Таро и хиромантии Эллен Голдберг в своем видео в YouTube отметила, что линии на руке могут рассказать о силе любви и даже о количестве браков.

Как определить количество браков по линиям на руке

Отмечается, что количество браков можно определить по линии сердца на ладони. Обычно, каждая короткая горизонтальная линия, которая пересекает линию сердца, указывает на возможный брак или серьезные отношения.

По ее словам, каждая линия на руке - это то, что запоминается умом, и поэтому события из жизни человека отражаются на линиях на руке.

"Есть два места, где мы видим вещи, связанные с любовью и браком, и одно из них - на горе Венеры, которая, как мы знаем, очень озабочена любовью. Иногда вы видите только одну очень длинную линию, и это было бы большой удачей. Это означало бы, что в жизни есть одна глубокая, настоящая любовь", - отмечает она.

Кроме того, она отметила, что нужно обращать внимание на то, где эти линии начинаются.

Секрет в правой ладони: как по линиям на руке определить количество браков
Фото: ТСН.ua

"Чтобы определили время (возраст в котором человек влюбился - ред.) на этих линиях, мы мысленно проводим невидимую линию к линии жизни и отмечаем возраст, в котором она начинается и заканчивается. Тогда вы знаете, в каком возрасте эта линия или влияние человека заканчивается.", - добавляет Эллен Голдберг.

Линия брака ближе к здоровью указывает на ранний брак. Если она проходит посередине, то брачный возраст будет примерно 25-30 лет. Линия брака возле мизинца указывает на брачный возраст после 35 лет.

Смотрите видео о том, как по линиям на руках определить количество браков:

Кто такая Эллен Голдберг

Эллен Голдберг - всемирно известная преподавательница Таро и пальмистики. Она является основательницей и директором Школы Оракулов и преподает в Открытом Центре Нью-Йорка с 1986 года. Она также является психотерапевтом и имеет частную терапевтическую практику в Нью-Йорке уже более 30 лет.

Если есть две одинаковые длинные линии, то это свидетельствует о двух браках, если есть две одинаковые линии с прерванной первой линией, то это свидетельствует о втором браке после смерти первого. Если две линии соединены вместе, то это означает, что человек будет иметь отношения с двумя людьми одновременно.

Человек с тонкой линией брака может привести к разводу. Если линия крайняя и толстая от середины, это показывает возможность развода. Если линия брака скована цепью, то это показывает смерть одного из партнеров по жизни. Линия под мизинцем показывает неудачный брак.

Также, эти линии можно найти на обеих руках.

"Линии на рецессивной руке покажут, кто поражает ваше сердце, а линии на доминантной руке покажут, на чье сердце вы будете иметь влияние. Самое большое удовольствие - найти линии одинаковой силы на обеих руках одновременно, потому что это показывает, что влияние идет туда и обратно в равной степени. Но часто бывает так, что кто-то любит больше, а кто-то меньше, и вы сможете увидеть это по руке", - делает вывод эксперт по хиромантии.

Она акцентирует на том, что если "линии любви" начинаются в начале жизни, возле большого пальца, и там, где начинается линия жизни, это означает, что этот участок - ранний период жизни.

"Следовательно, на этих линиях могут быть друзья и, безусловно, семья. Обратите внимание, что можно иметь более одной линии. Чем ближе линия к линии жизни, тем интимнее отношения. Чем отношения между противоположными полами более дружеские", - резюмирует Эллен Голдберг.

Смотрите видео о том, что означают линии на руках:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Реклама

Главное за день

"Там должно что-то произойти": эксперт назвал следующие потенциальные места "хлопков" в РФ

"Там должно что-то произойти": эксперт назвал следующие потенциальные места "хлопков" в РФ

04:35 Мир
"Перемотаны головы, у кого-то побиты руки, ноги": трое журналистов ранены в Запорожье

"Перемотаны головы, у кого-то побиты руки, ноги": трое журналистов ранены в Запорожье

00:36 Украина
Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

23:20 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность 10026

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма 5828

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки 3598

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад 2878

Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад

Последние новости

05:31

Будет ли наступление на Киев: Мусиенко сказал, есть ли опасность для столицы

04:35

"Там должно что-то произойти": эксперт назвал следующие потенциальные места "хлопков" в РФ

04:00

"Грязно и пошло": старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от фамилии отца

03:34

Секрет в правой ладони: как по линиям на руке определить количество браковВидео

02:32

"На восстановление уйдет полтора-два года": к чему готовиться жителям Харькова

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
02:04

Хаос и гражданская война гарантирована: эксперт сказал, как Украина может уничтожить РФ

01:30

Враг "пробивает" инфраструктуру Украины: названы цели ударов оккупантов РФ

00:36

"Перемотаны головы, у кого-то побиты руки, ноги": трое журналистов ранены в ЗапорожьеФото

05 апреля, пятница
23:28

Что лучше сажать рядом с клубникой: 5 идеальных вариантов "соседей" для ягоды

Реклама
23:20

Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

23:18

Россия запустила по Одессе ракету: повреждения получили торговые объекты

22:22

"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

22:20

Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода

21:32

В непризнанном Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть: реакция ГУР

20:44

РФ готовится к наступлению на Харьков, враг уже собирает силы - Дикий

20:11

"Это предпосылка нашей победы": эксперт сказал, что подтолкнет РФ к поражению

20:03

Масштабное наступление России: Мусиенко назвал "проблемную точку" ВСУ

19:42

В Запорожье ранен корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини"

19:33

Налетит шторм и будет гром: Украину накроют грозовые дожди

19:24

Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали - причина

Реклама
19:10

Что будет неизменной проблемой Харьковамнение

18:59

В Украине может вырасти интенсивность боев: разведка Эстонии раскрыла ситуацию на фронте

18:24

"Нам придется отойти с позиций": эксперт спрогнозировал последствия нового наступления РФ

18:10

Собирает друзей из РФ: друг Пугачевой рассказал, как она отпразднует юбилей

18:06

Уничтожили самолеты вместе с пилотами: ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ

17:46

РФ применяет новую тактику ударов: в ВС сказали, почему сложно защищать Харьков

17:17

Потеряли сразу 6 самолетов: Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ

17:04

"Может быть снова": когда Украину атакует новая пылевая буря из Сахары

16:41

Хлеб не будет засыхать и портиться неделями: что нужно добавить в упаковкуВидео

16:28

"Мы увеличим боевую мощь": Шмыгаль сделал заявление о мобилизации 500 тысяч человек

16:07

В Запорожье прогремели мощные взрывы: что известно о погибших и раненых

15:54

Крысы убегут из сада сами: эксперт назвала лучший природный отпугиватель

15:51

РФ ударила авиабомбами: в Харькове прогремели сильные взрывы

15:47

Удары по НПЗ способны привести к гражданской войне в России – Тарас Загородний

15:38

Всплыл еще один "грешок" любовницы Путина Кабаевой: растранжирила деньги не туда

15:38

Украину не позовут в НАТО на ближайшем саммите: в NYT раскрыли позицию США и ФРГ

15:37

Германия готовится к войне: в Бундесвере будут важные изменения

14:48

За последние недели Россия полностью уничтожила 80% ТЭЦ в Украине: Шмыгаль назвал угрозы

14:47

Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте

14:27

Вернется летнее тепло: синоптик рассказала, какая погода будет на выходных в Украине

Реклама
13:56

"У них шуры-муры": стало известно об отношениях путинистов Гузеевой и Харламова

13:38

Увольнение срочников в запас: в Генштабе раскрыли детали демобилизации

13:26

Только не в мусорку: дачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь

13:05

"Сверхсложные времена": MamaRika заговорила о разводе с мужем

12:59

Уменьшение призывного возраста: для чего ТЦК будут вызывать 25-летних

12:44

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма

12:38

"Критический момент близок": в ОП сказали, когда Конгресс одобрит помощь Украине

12:34

Сергей Стерненко. Большое наступление на Харьков и как россияне пытаются сеять паникуВидеоВидеоблоги

12:20

Церковный праздник 6 апреля: что запрещено делать в поминальную субботу

12:18

Зачем хитрые хозяйки посыпают веник солью и оставляют на ночь: результат поражаетВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять