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Символы Z и V на военной технике оккупантов: что могут означать знаки крупнейшей войны 21 века в Европе

26 марта 2022, 14:26

Эти знаки стали частью информационной войны и пропаганды в РФ. Их запретили в некоторых странах мира.

Танк
Символы Z и V на военной технике / Нацполиция

Россия напала на Украину 24 февраля. Фотографии военной техники российских войск с символами V и Z, которые вошли на территорию нашей страны, облетели все страницы мировых изданий. Что означают новые символы крупнейшей войны 21 века, разобрался Главред.

С началом полномасштабной военной агрессии России против Украины, 24 февраля 2022 года, символ Z стал наиболее популярным среди российских граждан. Поддерживают "специальную операцию" президента Путина многие россияне: от детей в хосписе до федеральных каналов.

Некоторые говорят, что символ Z на военное технике означает "за победу", другие утверждают, что он может обозначать Западный военный округ.

Во всем мире отмечается схожесть символа Z со свастикой. Ее использовала нацистская Германия во время Второй Мировой войны. Многие называют символы новой крупнейшей войны в Европе "путинской свастикой".

Также этот символ может использоваться российскими военными для идентификации друг друга во избежание дружеского огня.

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В Генштабе Вооруженных Сил Украины предполагают, что подобный символ может указывать на то, что это части РФ, которые наступают из оккупированного Крыма.

Две федеральные земли Германии вводят уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z, как символа поддержки войны России против Украины. В Казахстане и Кыргызстане запрещено использовать этот знак на транспортных средствах.

Что значит буква V на российской технике

ВС Украины предполагает, что маркировка V на военной технике оккупанта может означать морскую пехоту.

По одной из теорий этот символ может быть знаком принадлежности к группе Восток.

Буква V на военной технике может означать словосочетание "сила V в правде". Также он может восприниматься как знак победы.

В Министерстве обороны РФ не будет комментировать значение символов Z и V на военной технике. Это обусловлено внутренними тактическими планами подразделений.

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