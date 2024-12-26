Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

Оптические иллюзии очень полезны для улучшения внимания и повышения концентрации у людей.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптические иллюзии значительно улучшают зрительное восприятие и помогают понять, как работает наш мозг. Кроме того, головоломки от Jagranjosh способны предотвратить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.

У вас острый глаз? Тогда найдите спрятанного кота за 9 секунд.

Взгляните на картинку ниже. На картинке изображена группа сов. Но они не одиноки. Среди сов искусно спряталась кошка.

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Сможете ли вы заметить ее за 9 секунд? Время пошло!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Нужна подсказка? Кошка находится не в левой части изображения.

Проверьте еще раз и посмотрите опять на картинку.

Поздравляем тех, кто нашел спрятавшегося кота. У вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто все еще ищет верное решение, могут остановиться и посмотреть ответ ниже.

Спрятавшуюся кошку можно увидеть в правой части картинки. Она обведена красным кружком.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

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