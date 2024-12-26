Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

Оптические иллюзии значительно улучшают зрительное восприятие и помогают понять, как работает наш мозг. Кроме того, головоломки от Jagranjosh способны предотвратить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.
У вас острый глаз? Тогда найдите спрятанного кота за 9 секунд.
Взгляните на картинку ниже. На картинке изображена группа сов. Но они не одиноки. Среди сов искусно спряталась кошка.
Сможете ли вы заметить ее за 9 секунд? Время пошло!
Нужна подсказка? Кошка находится не в левой части изображения.
Проверьте еще раз и посмотрите опять на картинку.
Поздравляем тех, кто нашел спрятавшегося кота. У вас отличные навыки наблюдения.
Те, кто все еще ищет верное решение, могут остановиться и посмотреть ответ ниже.
Спрятавшуюся кошку можно увидеть в правой части картинки. Она обведена красным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.
Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- Рождественский ребус: найдите спрятавшегося эльфа за 5 секунд
- Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд
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