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Священники советуют именно их: лучшие молитвы за солдата на войне и победу Украины

Юрий Берендий
23 августа 2024, 18:12
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Немало людей в Украине молятся за своих родных, которые находятся на войне. Главред выяснил, кому молиться во время войны и какие молитвы нужно читать.
Священники советуют именно их: лучшие молитвы за солдата на войне и победу Украины
Кому молиться во время войны - лучшие молитвы за солдата и Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Предстоятель Православной Церкви Украины, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, благословил возносить усиленные молитвы во всех храмах Поместной Церкви за Украину, ее воинов, победу правды и справедливый мир. О том, какую молитву читать во время войны сообщает пресс-служба ПЦУ.

Молитва за победу Украины над агрессором

Всесильный Господи, услышь молитвы детей Твоих, посмотри во время тяжелых испытаний на государство наше - Украину.

Благослови и укрепи воинов наших, власть, правительство и весь народ наш, которые противостоят коварному российскому агрессору на земле, на море и в воздухе. Правдолюбивый Господи, не дай врагам уничтожить государство, народ и святыни наши.

Умоляем Тебя, даруй нам с именем Твоим победу и справедливый мир приблизь.

Пошли грозного руководителя небесного воинства Твоего - архистратига Михаила, на помощь мужественным защитникам нашим, чтобы дьявольские замыслы агрессора разрушили они и уберегли нашу Родину-Украину.

Твое бо есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

На тройной ектении:

Еще молимся Господу Богу нашему, чтобы выслушал голос моления нас, грешных, и охранил всех людей Украины нашей во время тяжких испытаний и помиловал рабов Своих, воинов, чтобы сохранил их от смертоносной раны и всякой болезни душевной и телесной, чтобы охранил от всякой скорби, беды, гнева и скорби и дал им вернуться здоровыми и счастливыми, Всемилостивый Господи, выслушай и помилуй.

Молитва об избавлении от нашествия чужеземцев

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Ты Единый творишь чудеса.

Взгляни в милости и милосердии на смирение рабов Твоих и человеколюбиво выслушай и помилуй нас: ибо враги наши собрались на нас, чтобы погубить нас и уничтожить государство наше и святыни наши.

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, и избавь нас, ради славы имени Твоего, и да сбудутся на нас слова, сказанные Моисеем: будьте смелы, стойте и увидите спасение от Господа, ибо Господь борется за нас.

Да, Господи Боже, Спаситель наш, не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвергнись от нас гневом Своим, но в милости и милосердии посети смиренных рабов Твоих, припадающих к Тебе: стань на помощь нам и подай воинству нашему с Именем Твоим победить.

Погуби намерения и неправедные насмешки тех, кто идет на нас войной.

Молимся к Тебе, Владыка мира и покоя нашего, чтобы как исчезает дым, так пусть исчезнут враги наши, и как прах рассыпается от лица ветра, так пусть развеются их злые мысли уничтожить государство наше Украинское.

Господи, утихомирь тех, кто противится заповедям и постановлениям Твоим.

Верни им память Твоей заповеди: Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими назовутся.

А для тех, кто противится этой Твоей заповеди, пошли гнев, скорбь и ангелов лютых, которые вселят в них страх и память о том, что и они себя христианами называют.

Пусть же Господи будет воля Твоя над нами и, если Твое Провидение будет таким, чтобы положить воинам нашим в битве за Веру и Украину души свои, то и им прости грехи их, и в день праведного Твоего Суда подай венцы нетления. Но верим и молимся Тебе Великодаровитый Господи, что ты защитишь, утихомиришь и вразумишь и к спокойствию приведешь всех.

Ибо Ты есть защита и победа и спасение для тех, кто надеется на Тебя, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Кому молиться во время войны - какой святой помогает на войне

Кроме того, священники отмечают, что молиться во время войны можно как Богу, так и другим святым, в частности святому Николаю. Святой Николай, праздник которого отмечают 6 декабря, является одним из самых почитаемых праведников в Церкви. После Богородицы, именно к нему чаще всего обращаются с просьбами о молитвенном заступничестве, помощи, защите и утверждении в правде.

Какая хорошая молитва о войне - молитва Святому Николаю

О святой отче наш Николай, предивный чудотворче!

Добрый наш пастырь и покровитель земли Украинской.

Ты скорый помощник в бедах всем, кто к тебе прибегает.

К тебе после Господа и Матери Божьей обращаемся, святой божий, силой данной тебе Богом яви чудо и милость Его на нас грешных.

Останови врага, который хочет погубить нас.

Защити наше государство Украину и нашу Церковь от всех врагов видимых и невидимых.

Убереги от вражеских пуль и неожиданной смерти наших людей, наших воинов и защитников.

Как спасал ты, Святителю, плавающих по морю, так и ныне Твоим заступничеством оберегай военных моряков Украины от врагов и всякого бедствия.

Укрепи силой Господней войско украинское и благослови на победу над врагом.

Охраняй границы государства нашего с моря и со всех сторон, защити каждый город украинский от вражеского огня с неба, сохрани наши храмы святые!

Молим тебя, святой отец Николай, постоянно охраняй в безопасности каждую семью украинскую, спаси наших невинных детей!

Твоей отчей лаской успокой и утешь всех страдающих и напуганных.

Умоли Господа нашего, чтобы сохранил Он и благословил украинский народ!

На Него всю надежду нашу возлагаем, да будет воля Его блага над нами! Ныне, во всякое время и во веки веков.

Аминь.

Почему нужно молиться за победу Украины и за украинских военных

Отец Лука Михайлович в своем видео на YouTube-канале "Живое телевидение" рассказал о том, что молитва за победу очень важна и может помогать украинским воинам побеждать в боях с врагом.

"Никогда не впускайте сомнения, ну что же, сколько уже молимся, где же и победа. Дорогие, Бог не пульт и не программка, которая должна выполнять сразу то, что мы просим. Молиться за победу - это доверять тому, который знает время для всего, что происходит с нами", - сказал он.

По его словам, в этом случае на первый план здесь выходит доверие, что человек не есть Господь Бог.

"Бог лучше знает, что нам нужно и сколько нам нужно. Но с другой стороны, когда мы есть в молитве, мы выполняем приглашение молиться. Молиться за победу - это также молиться в правде, потому что правда дает победу, находясь в правде мы преодолеваем врага. Наша маленькая территория в жизни, это наш дом, наш труд, наши сообщества, могут быть местом нашей внутренней победы. Когда мы побеждаем себя, это влияет на более широкий контекст жизни, на наших военных, не раз мне приходилось слышать, как военные чувствуют эту поддержку", - резюмировал священник.

Смотрите видео о том, почему важно молиться за Украину и ее победу:

Что известно об о. Луке Михайловиче

о. Лука Михайлович - иеромонах Студийского Устава, студит, духовник Украинского католического университета.

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