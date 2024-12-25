Три отличия между картинками: их отыщут за 17 секунд только самые внимательные

Задания "Найдите отличия" – одни из самых интересных головоломок, в которых нужно найти отличия между двумя одинаковыми картинками.

https://glavred.info/life/tri-otlichiya-mezhdu-kartinkami-ih-otyshchut-za-17-sekund-tolko-samye-vnimatelnye-10625033.html Ссылка скопирована

Внимательно посмотрите на картинку / Фото: Jagranjosh

Головоломки "Найдите отличия" прекрасно подходят для улучшения концентрации и памяти.

Вы готовы проверить свое внимание к деталям? Давайте начнем! На изображении с портала Jagranjosh показаны фотографии серфера. Хотя на первый взгляд эти две картинки кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия.

Сможете найти отличия между картинками за 17 секунд?

видео дня

Время пошло!

Чтобы отличить две картинки, вы должны быть очень внимательны.

Найдите отличия между картинками серфера за 17 секунд / Фото: Jagranjosh

Найти одно или два отличия несложно, поиск всех отличий требует хорошего внимания.

Вы нашли все различия? Если - да, то вы очень внимательны.

Теперь ознакомьтесь с решением, представленным ниже. Правильные ответы обведены тремя красными кружками.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред