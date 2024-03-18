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Уксус "никогда нельзя использовать" в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях

Руслана Заклинская
18 марта 2024, 14:18
Белый уксус - это неотъемлемый помощник в бытовой уборке, однако есть четыре места в вашем доме, где его использование не рекомендуется.
Уксус 'никогда нельзя использовать' в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях
Четыре места в доме, где нельзя использовать уксус / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,

Белый уксус является продуктом номер один, когда речь заходит об уборке, но есть четыре места в вашем доме, где вы никогда не должны его использовать.

В последние годы популярность белого уксуса возросла. Это природный очистительный раствор, который можно использовать различными способами, и он значительно дешевле, чем конкурирующие известные продукты.

Но эксперт по уборке Сара Демпси из Myjobquote.co.uk поделилась четырьмя предметами, для которых "никогда" нельзя использовать белый уксус, пишет Mirror.

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Если вас интересуют хитрости уборки, прочтите материал Главреда: Как избавиться от плесени на стенах: скажите плесени "прощай" навсегда.

Несмотря на то, что некоторые энтузиасты приветствуют белый уксус за его свойства мыть стекла, Сара рассказала, почему вам следует держаться подальше, когда дело касается ваших зеркал. Она говорит, что уксус может проникать на подложку зеркала, где оно блестит.

Другое место, где нельзя использовать уксус - стиральные машины. Огромное количество людей используют белый уксус для очистки своих приборов, чтобы избавиться от любых накоплений грязи или нейтрализовать стойкие запахи. Однако, по словам Сары, это может нанести вред. На самом деле, из-за резиновых уплотнителей и шлангов, белый уксус "никогда нельзя использовать" для стиральной машины.

Так же избегайте использования белого уксуса в посудомоечной машине. Как и в случае со стиральной машиной, это может ослабить резиновые компоненты, и это на самом деле "не имеет особого значения", по словам Сары.

"Вместо этого лучше использовать средства для чистки посудомоечных машин, поскольку они специально разработаны, чтобы хорошо очищать вашу посудомоечную машину", - отметила эксперт по уборке.

Также женщина советует людям с каменными или мраморными столешницами не чистить их белым уксусом, поскольку он "затмевает" природный камень. Из-за чего камень может потерять блеск и, в конце концов, повредиться. Вместо этого эксперт рекомендует мыть столешницы мягким моющим средством.

Гуру клининга сказала людям, что пришло время отказаться от уксуса и попробовать что-то, что они считают более эффективным и менее вонючим. Следует перестать использовать уксус для удаления известкового налета с чайника, поскольку есть лучший способ. Она сказала: "Попробуйте вместо этого лимонную кислоту".

Она порекомендовала использовать одну столовую ложку лимонной кислоты, наполнить чайник наполовину, прокипятить и оставить на ночь. Поскольку не используется уксус, то нет необходимости промывать чайник снова и снова, ведь он не имеет неприятного запаха.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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