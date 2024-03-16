Как отчистить пригоревший утюг: от нагара не останется и следа

Благодаря простым средствам и методам очистки вы сможете легко восстановить внешний вид и функциональность вашего утюга.

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Как отчистить подошву утюга от нагара / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Чистка пригоревшего утюга может быть сложной задачей, но с помощью правильных методов и щепотки терпения можно восстановить его внешний вид и функциональность, пишет Informacion.

Подгоревшие пятна на поверхности вашего утюга могут быть результатом избытка тепла, остатков ткани или химических веществ, присутствующих в тканях, или просто износа со временем. Независимо от причины, есть несколько эффективных методов, как отчистить нагар с утюга и восстановить его вид.

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Как отчистить нагар с утюга

Очистите пригоревший утюг уксусом и пищевой содой. Уксус и пищевая сода являются натуральными продуктами, которые могут быть очень эффективными для удаления пригоревших пятен на утюге. Чтобы очистить утюг этим раствором, выполните следующие действия:

Приготовьте смесь: смешайте равные части уксуса и воды в емкости и добавьте столовую ложку пищевой соды. Нагрейте утюг : включите утюг на низкую или среднюю температуру и дайте ему нагреться несколько минут. Нанесите смесь : нанесите смесь уксуса и пищевой соды на обгоревшую поверхность утюга. Сделать это можно чистой тряпкой или губкой. Осторожно потрите: Осторожно протрите смесью поверхность утюга, уделяя особое внимание обожженным участкам. Очистите влажной тряпкой: после того, как вы протерли всю поверхность, протрите утюг влажной тряпкой, чтобы удалить любые остатки раствора. Высушите утюг: вытрите его чистой сухой тканью перед повторным использованием.

Очистка пригоревшего утюга солью и алюминиевой фольгой

Еще один действенный способ почистить пригоревший утюг - это использование соли и алюминиевой фольги. Чтобы применить этот метод, выполните приведенные ниже действия.

Приготовьте смесь: посыпьте солью поверхность сожженной сковороды. Нагрейте утюг: включите утюг и дайте ему нагреться несколько минут. Соль поможет размыть пригоревшие пятна, пока утюг нагревается. Потрите алюминиевой фольгой: когда утюг нагреется, используйте смятый кусок алюминиевой фольги, чтобы осторожно потереть обожженную поверхность. Сочетание соли и алюминиевой фольги поможет удалить пригоревшие пятна. Очистите утюг: после того, как вы почистите всю поверхность, протрите утюг влажной тканью, чтобы удалить остатки соли и алюминиевой фольги. Высушите утюг: вытрите утюг чистой сухой тканью перед повторным использованием.

Профилактическая чистка и обслуживание утюга

Чтобы предотвратить сгорание утюга, важно поддерживать его в чистоте и исправном состоянии. После каждого использования протирайте поверхность утюга влажной тканью, чтобы удалить остатки ткани или продукта, которые могут остаться на поверхности.

Если это возможно, используйте защитную ткань между утюгом и предметом, который вы гладите, чтобы предотвратить налипание остатков ткани или химикатов на поверхность утюга.

Регулируйте температуру утюга в соответствии с типом ткани, которую вы гладите, чтобы избежать перегрева и ожогов. Регулярно очищайте отверстия для пара, чтобы избежать накопления остатков, которые могут вызвать выжженные пятна.

Когда вы не используете утюг, храните его в прохладном сухом месте, чтобы предотвратить ржавчину и повреждение поверхности.

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