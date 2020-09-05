Ургант и Хрусталев "подкололи" Лукашенко и его сына

В шоу Вечерний Ургант спародировали белорусского лидера.
Российский телеведущий и актер – ведущий шоу Вечерний Ургант Иван Ургант, спародировал президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ургант вышел на сцену шоу в бронежилете, с усами, в кепке и с игрушечным оружием, свидетельствует видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Вечерний Ургант.
За ведущим в каске, в бронежилете и с игрушечным оружием шел комик Дмитрий Хрусталев, он пародировал сына Лукашенко Николая.
Пародия на Александра Лукашенко и его сына: опубликовано видео
- Напомним, Беларусь после президентских выборов охватили массовые акции протеста. Белорусская оппозиция и ее сторонники не верят в победу Александра Лукашенко с огромным отрывом и требуют перемен. Власти ряда стран мира не признали выборы в Беларуси 2020.
- Во время одной из акций протеста в Минске колонна протестующих подошла к Дворцу независимости (резиденция президента). Тогда Лукашенко и его сына доставили во дворец на вертолете, они были в бронежилетах и с оружием.
Автор: Екатерина Присяжнюк