Ургант и Хрусталев "подкололи" Лукашенко и его сына

Иван Ургант показал пародию на Александра Лукашенко / Скриншот

Российский телеведущий и актер – ведущий шоу Вечерний Ургант Иван Ургант, спародировал президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ургант вышел на сцену шоу в бронежилете, с усами, в кепке и с игрушечным оружием, свидетельствует видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Вечерний Ургант.

За ведущим в каске, в бронежилете и с игрушечным оружием шел комик Дмитрий Хрусталев, он пародировал сына Лукашенко Николая.

Пародия на Александра Лукашенко и его сына: опубликовано видео