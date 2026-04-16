В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

Вы узнаете:
- Как любопытство привело к трагедии
- Почему странный предмет приняли за ценную находку
- Что стало причиной массового заражения
В бразильском городе Гояния обычная кража металлолома обернулась одной из самых известных радиационных аварий в истории. Двое мужчин вынесли из заброшенной клиники странный аппарат, не подозревая, что внутри скрывается смертельно опасное вещество.
События быстро вышли из-под контроля: светящийся голубым светом цилиндр оказался источником сильнейшего радиоактивного излучения, которое привело к заражению сотен людей и гибели нескольких из них. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.
Как опасный источник оказался без защиты
Катастрофа началась задолго до самой кражи. Частная клиника лучевой терапии переехала, оставив старый аппарат с цезием-137 в полуразрушенном здании. Несмотря на то что о его существовании знали контролирующие органы, из-за юридических споров оборудование не было своевременно утилизировано.
В результате опасный источник остался без охраны и защиты, фактически в свободном доступе.
Кража, которая изменила судьбы людей
13 сентября 1987 года двое мужчин проникли на территорию заброшенной больницы и нашли аппарат. Они разобрали его и извлекли капсулу с радиоактивным веществом, рассчитывая продать ее как металлолом.
Однако во время разборки оболочка была повреждена. Радиоактивный цезий-137 начал распространяться, заражая окружающую среду и самих злоумышленников.
Голубое свечение, которое стало роковым
Позже находка попала к владельцу пункта приема металлолома. Его заинтересовало необычное голубое свечение вещества, которое было вызвано воздействием радиации.
Мужчина показал находку друзьям и семье. Некоторые даже брали в руки крупинки вещества, не подозревая об опасности. Вскоре люди начали испытывать симптомы тяжелого облучения.
Одной из первых, кто заподозрил неладное, стала жена владельца металлолома. Она отвезла зараженных в больницу, что позволило специалистам вовремя обнаружить источник радиации и начать масштабную операцию по ликвидации последствий.
К началу октября все основные источники заражения были собраны, а к концу года территория очищена. Работы по восстановлению продолжались до весны 1988 года.
Об источнике: Popular Mechanics
