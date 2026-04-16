Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

Константин Пономарев
16 апреля 2026, 17:57
В Бразилии кража из заброшенной больницы обернулась радиационной катастрофой. Светящийся источник цезия заразил сотни людей.
Двое мужчин вынесли из заброшенной клиники странный аппарат / Коллаж Главред, фото: Pinterest, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как любопытство привело к трагедии
  • Почему странный предмет приняли за ценную находку
  • Что стало причиной массового заражения

В бразильском городе Гояния обычная кража металлолома обернулась одной из самых известных радиационных аварий в истории. Двое мужчин вынесли из заброшенной клиники странный аппарат, не подозревая, что внутри скрывается смертельно опасное вещество.

События быстро вышли из-под контроля: светящийся голубым светом цилиндр оказался источником сильнейшего радиоактивного излучения, которое привело к заражению сотен людей и гибели нескольких из них. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

видео дня

Как опасный источник оказался без защиты

Катастрофа началась задолго до самой кражи. Частная клиника лучевой терапии переехала, оставив старый аппарат с цезием-137 в полуразрушенном здании. Несмотря на то что о его существовании знали контролирующие органы, из-за юридических споров оборудование не было своевременно утилизировано.

В результате опасный источник остался без охраны и защиты, фактически в свободном доступе.

Кража, которая изменила судьбы людей

13 сентября 1987 года двое мужчин проникли на территорию заброшенной больницы и нашли аппарат. Они разобрали его и извлекли капсулу с радиоактивным веществом, рассчитывая продать ее как металлолом.

Однако во время разборки оболочка была повреждена. Радиоактивный цезий-137 начал распространяться, заражая окружающую среду и самих злоумышленников.

Голубое свечение, которое стало роковым

Позже находка попала к владельцу пункта приема металлолома. Его заинтересовало необычное голубое свечение вещества, которое было вызвано воздействием радиации.

Мужчина показал находку друзьям и семье. Некоторые даже брали в руки крупинки вещества, не подозревая об опасности. Вскоре люди начали испытывать симптомы тяжелого облучения.

Частная клиника лучевой терапии переехала, оставив старый аппарат с цезием-137
Частная клиника лучевой терапии переехала, оставив старый аппарат с цезием-137 / Фото: Wikiwand

Одной из первых, кто заподозрил неладное, стала жена владельца металлолома. Она отвезла зараженных в больницу, что позволило специалистам вовремя обнаружить источник радиации и начать масштабную операцию по ликвидации последствий.

К началу октября все основные источники заражения были собраны, а к концу года территория очищена. Работы по восстановлению продолжались до весны 1988 года.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

металлолом радиация ограбление интересные новости
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять