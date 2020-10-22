В России нашли "беременного" мужчину

Салават Асхатов удивился диагнозу врачей / Фото vk.com/wall50087038_3955

В российской больнице произошел курьезный случай - жителю города Уфа Салавату Асхатову врачи поставили диагноз "беременность" и рекомендовали посетить гинеколога.

Об этом написал сам "беременный" в соцсети.

"По истории болезни, я беременный. Пятый день в 21 больнице г. Уфы", - написал россиянин.

Мужчина рассказал, что заболел ОРВИ, которая дала осложнение - острый бронхит, перешедший в двухсторонний пансинусит. Мужчине потребовалась госпитализация.

"Посмотрел свою историю болезни. Ну, самое первое - зуб я не лечил. Второе - лечился амбулаторно. И, в -третьих, я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать - невнимательность, халатность?", - написал житель РФ.

По данному факту в медучреждении уже проведено служебное расследование. Местные чиновники заявили, что при оформлении документов пациента произошла техническая ошибка.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-10 вещей, которые уменьшают шансы забеременеть.