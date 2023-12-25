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Все уже решено: назван год, когда закончится война в Украине - счастливый прогноз

Мария Тупик
25 декабря 2023, 10:55
Когда и как может закончится война в Украине рассказал мольфар Макс Гордеев Главреду.
Когда закончится война в Украине прогнз на 2024 год
Когда закончится война в Украине прогноз на 2024 год / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, instagram.com, maxgord

2024 год для Украины будет непростым. Как рассказал в интервью Главреду таролог и мольфар Макс Гордеев, война не закончится в следующем году.

При этом он назвал год, когда завершение боевых действий произойдет.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

"Еще год точно. В 2024-м не будет Победы. А победа может быть только в каком формате? Если и дальше будут вооруженные нападения, то победы не будет. Победа может идти 10, 20 лет. Война закончится не тогда, когда у кого-то закончится оружие, а тогда, когда кто-то, кто затеял эту войну, погибнет или просто изменит свою траекторию", - заявил Гордеев.

Чем может закончится война в Украине

"Война закончится не тогда, когда они договорятся и сядут за стол переговоров, потому что это невозможно, это маловероятно. Это произойдет только тогда, когда человек, заинтересованный в этой войне, умрет или... умрет", - сказал Макс Гордеев.

Смотрите видео прогноз на 2024 год от мольфара Макса Гордеева:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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