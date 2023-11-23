"Все войска выведут и будет громкое заявление": назван месяц и год завершения войны в Украине - прогноз

Война в Украине закончится скоро, такой прогноз сделала астролог Стелла.

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Когда закончится окончательно война в Украине назван год / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, 143 объединенный учебно-тренировочный центр "Подолье", скриншот с youtube

Военные действия в Украине и прекращение огня возможно уже в 2024 году. Как говорит астролог и таролог Стелла, до Нового года 2024 мы услышим одно очень громкое заявление.

"Карта выпадает "Страшный суд" - это значит, что что-то начинается и что-то заканчивается. Очень скоро будет громкое заявление. Надо готовиться к громкому заявлению. Это заявление не будет нашего руководства. Заявление будет от других стран, которые совершат переворот. Что-то будет происходить, что будет идти к завершению войны", – говорит таролог Стелла.

Таролог рассказала, о чем говорили президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин.

Кто такая таролог Стелла Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

"На встрече Байден и Си говорили об Украине, они говорили, что нужно прекращать войну. Надо выбирать баланс, пришло время выбирать план, дающий мир. Они говорили, что нужно что-либо решать и нужно быстро действовать. Карты показывают, что было определено время, когда должно решиться все", - заявила таролог.

По ее прогнозу, будут положительные изменения для Украины в ближайшее время.

""Проект СВО" будет окончен смертью. В ближайшее время будет сделано громкое заявление, и это будет положительным изменением судьбы. Карты показывают, что в 2024 г. Донецкая и Луганская область не будет в состоянии войны. Но будет еще хаос, это связано со статусом и документами. Фактически стрельба прекратится, а к концу 2024 года момент "серой зоны" прекратится", - заявила таролог в своем прогнозе.

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"В теплое время года Украина победит. Это может быть май-июнь 2024 года. Карта выпадает "6 Жезлов" - это значит Победа. В 2024 году будет объявлена победа. Это будет не окончательная победа, но будут выведены войска, прекращена стрельба. У нас полностью закончится война, когда будет обмен пленными, будут подписаны документы. Здесь будут Украина, Россия и еще какая-то страна. Победа не будет одним днем, она растягивается, потому что будет решаться много вопросов", - сказал она.

Астролог Стелла отметила, что "в мае-июне будет ощущение перемен. Прекращение боевых действий это не означает, что все закончилось. Будет еще много вопросов и провокаций".

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"Боевые действия могут прекратиться на определенных территориях, могут быть еще "прилеты". Карты показывают, что все заканчивается. Война будет проходить еще в эти месяцы. Зимой, оккупанты будут пытаться сделать блэкауты, но этого не получится. Я добавлю, что к Новому году что-нибудь произойдет, будет громкое заявление в мире. Заявления, что война в Украине продлится еще 3-5 лет, нет. Такого не будет", - сказала таролог.

Смотрите виде прогноз таролога Стеллы, когда закончится война в Украине:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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